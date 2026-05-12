'Yaprak Dökümü’nün 'Fikret' ve 'Ferhunde'si buluştu
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden 'Yaprak Dökümü'nün oyuncuları Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır, bir araya geldi
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:46
'Yaprak Dökümü' finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini koruyor.
2006-2010 yılları arasında yayınlanan dizinin 'Fikret'i Bennu Yıldırımlar, 'Ferhunde' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Deniz Çakır ile bir araya geldi.
Hayranlarına sürpriz yapan iki ünlü oyuncunun paylaşımı, diziyi yıllar sonra yeniden hatırlattı.
Çakır, paylaşımına "Her zaman" notunu düştü.
