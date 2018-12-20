Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yaşayan Ramazan Duman, Kazankaya Kanyonu'nda bulduğu yaralı kartalı evine getirerek bakımını üstlendi. Annesi Ayla Duman ile birlikte evlerinin mahzeninde bakımını yaptıkları kartalı yetkililere teslim eden Ramazan Duman, "Evimizin mahzeninde özel bir alanı kartal için ayırdık. Ona gözümüz gibi baktık. Yetkililer sağ olsun geldiler sahip çıktılar. İnşallah tez zamanda iyileşir ve doğal ortamına kavuşur" dedi.

Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şefi Metin Yıkılmaz, duyarlılığından ötürü Duman ailesine teşekkür etti. Yıkılmaz, doğada yaralı olarak bulunan bakıma muhtaç hayvanların gerekli bakım ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlamasının ardından doğaya bıraktıklarını söyledi.

YOZGAT ÇAMLIĞI'NDA GÖRÜLDÜ

Yozgat bölgesinde kuşlar üzerine önemli çalışmaları bulunan Biyolog Dr. Ayşegül İliker, Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda bir çift yuvası gözlendiğini ve bir yavru büyütüldüğünü söyledi. İliker, "Kaya kartalları kayalık, yüksek yerlerde yaşar. Ağaç sınırının üstündeki açık alanları tercih eder. Yozgat'ta ürediği bilinmektedir. Küçük memeli türlerini, tavşanları, genç tilkileri, av kuşlarını avlar, ayrıca leş de yer. Çiftler kur sırasında havada birlikte dalarak ve dönerek uçarlar. Ağaçlarda veya uçurumlarda sonraki yıllarda da kullanılmak üzere büyük yuvalar inşa ederler. Dağlık alanlarda ve ormanlarda ürer. Yozgat Milli Parkı'nda üreyen bir çiftin yuvası gözlenmiş ve bir yavru büyüttüğü kaydedilmiştir" dedi.

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