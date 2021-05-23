Yaralıya müdahale ederken saldırıya uğradılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTAŞLI SALDIRI! Son dakika: Yaralıya müdahale ederken saldırıya uğradılar! - Haberler
ABONE OL

Bursa'da yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı

Bursa'da akılara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte, çalıştığı inşaatın 2’nci katından düşen Zafer Erçetin (41),ağır yaralandı. Erçetin’in sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldığı sırada çalışma arkadaşları arasında olduğu öğrenilen bir kişi, hemen hareket edilmediği iddiasıyla ambulansın camını kırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis taş atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

TAŞLI SALDIRI! Son dakika: Yaralıya müdahale ederken saldırıya uğradılar! - Haberler
Yaralıya müdahale ederken saldırıya uğradılar!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybeden Zafer Erçetin, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erçetin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak üzere ambulansa alındı.

Bu arada işçinin çalışma arkadaşları ambulansın yanına geldi. Erçetin'in çalışma arkadaşları arasında bulunanlardan biri, sağlık ekibiyle kısa süreli tartıştı.

Damar yolu açımı için beklemenin normal olduğunu söyleyen görevlilere kızan kişi, ambulansın hemen hareket etmediği iddiasıyla sinirlenerek ambulansı taşlayarak kaçtı. Camı kırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralı Erçetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ambulansa taş atan şüpheliyi arıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Genelge yayınlandı! İşte merak edilen sorunun cevabı
GÜNDEMHaziran'da yasaklar kalkacak mı?
Terör örgütü PKK/KCKya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
GÜNDEMPKK/KCK operasyonu! 6 gözaltı
Son dakika: Faili meçhul cinayetler davasında beraatler bozuldu
GÜNDEMFaili meçhul cinayetler davasında beraatler bozuldu
SON DAKİKA: Kadın arkadaşıyla tartışanı pompalı ile vurdu - Haberler
GÜNDEMKadın arkadaşıyla tartışanı pompalı ile vurdu
'Tek teker' faciasında yeni görüntü! - Haberler
GÜNDEM'Tek teker' faciasında yeni görüntü!
Altyapı çalışmasında göçük faciası!
GÜNDEMAltyapı çalışmasında göçük faciası!
Son dakika: Antalya'da sazlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEMAntalya'da sazlık alanda yangın!
20 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Koca 20 yaş üstü aşı için tarih verdi!
GÜNDEM20 yaş üstü aşılama ne zaman? Bakan açıkladı!
Seyahat yasağı var mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı? GENELGEDE AÇIKLANDI!
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
MAHALLE SAVAŞI... Son dakika: Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada - VİDEO
GÜNDEMKılıçlı bıçaklı dehşet kamerada!