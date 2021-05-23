Yaralıya müdahale ederken saldırıya uğradılar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybeden Zafer Erçetin, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erçetin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak üzere ambulansa alındı.

Bu arada işçinin çalışma arkadaşları ambulansın yanına geldi. Erçetin'in çalışma arkadaşları arasında bulunanlardan biri, sağlık ekibiyle kısa süreli tartıştı.

Damar yolu açımı için beklemenin normal olduğunu söyleyen görevlilere kızan kişi, ambulansın hemen hareket etmediği iddiasıyla sinirlenerek ambulansı taşlayarak kaçtı. Camı kırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralı Erçetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ambulansa taş atan şüpheliyi arıyor.