Yarasa kış uykusuna yatar mı? Yarasalar kış uykusuna ne zaman yatar? Hayvanlar aleminin en gizemli mensuplarından biri yarasalardır. Baş aşağıya durmaları, karanlıkta ürkütücü bir duruşa bürünmeleri ve çıkardıkları ses ile hakkında en çok araştırma yapılan hayvanların da başında gelmektedir. Özellikle koronavirüs döneminde hakkında en sık araştırma yapılan hayvan olan yarasa ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise bu hayvanın kış uykusuna yatıp yatmadığıdır. İşte, Yarasa Kış Uykusuna Yatar Mı? Yarasalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar? Sorusunun cevapları.

Yarasa, nemli ortamlarda yaşayan bir hayvandır. Bu yüzden mağaralar onların en iyi yaşam alanlarıdır. Yarasalar ile ilgili internet üzerinden özellikle hayvanlar alemine ilgisi olan kişiler tarafından sıklıkla araştırma yapılmaya devam edilirken karşımıza çıkan soruların başında ise bu canlıların uyku süresi geliyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda yarasaların kış uykusuna yatıp yatmaması hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Yarasa Kış Uykusuna Yatar Mı?

Hayvanların kış uykusuna yatmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda karşımıza çıkan ilk hayvan ayı olsa da yarasanın da kış uykusu yapan hayvanlar içinde yer alıp almadığı merak konusudur. Yabanci canlıların kategorisinde yer alan yarasa uçan memeli bir hayvandır. Nemli mağaralarda yaşamlarını devam ettiren yarasalar kış uykusuna da yatan bir hayvandır. Ancak kış uykusu süresini belirleyen ise yaşadığı bölge ve bu bölgenin iklim şartlarıdır. Eğer bir yarasa ılıman bir bölgede yaşıyorsa kış uykusuna uyumak için çok uzak bölgelere göç etme ihtiyacı duyar. Kimi yarasalar ise kış uykusunu tamamlamak için kendi için ihtiyaç duyan nemli ortamları karşılayan mağaralarından çıkmadan kış uykusunu tamamlar.

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Yarasalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?

Hayvanların kış uykusuna yatmasının farklı nedenleri bulunur. Bu kapsamda kış uykusuna yatan yarasanın bu uzun süreli uyku nedeni ise yiyecek bulamamalarıdır. Yiyecek bulamayan yarasaların vücut fonksiyonları düşer. Genel olarak böcek yiyerek beslenen yarasalar eğer bulundukları bölgede besinlerini karşılayacak böcekleri bulamadıklarında kış uykusuna yatar. Ilıman bölgede yaşayan yarasalar ise bu kış uykusunu günlük olarak da yapabilir. Kış uykusuna yatan yarasalar böylelikle metabolizma faaliyetlerini yavaşlatır ve daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda merak edilen yarasa kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun cevabı ise Kasım ve Mart ayıdır. Kış uykusu süresince ürkütülmemesi gereken yarasalar baş aşağıya asılarak uykusunu tamamlar. Yarasalar kış uykusuna yattığı andan itibaren uyandırılmamalıdır. Bu onların hayatta kalmaları için çok önemli bir döngüdür. Kışın hayatta kalmalarına ve enerji depolamalarına yardımcı olan besinleri kışın bulamayan bu hayvanlar bu aralıksız uyku ile metabolizmalarını yavaşlatmayı amaçlar.

Yarasalar Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Yaz aylarında depoladıkları enerjileri kış aylarında harcayarak hayatlarını devam ettiren yarasaların ne kadar süre uyuduğu da merak konusudur. Yarasalar kış uykusunu farklı şekillerde gerçekleştirir. Kimi yarasalar günlük uyuyarak depoladıkları enerjiyi kullanır. Bunun sebebi ise yaz aylarında kolaylıkla buldukları besinleri kış aylarında bulamamalarıdır. Ilıman bölgelerde yaşayan yarasalar besin bulabildiklerinde kış uykularını daha kısa sürelerde gerçekleştirebilir. Ancak ılıman bölgeden göç eden kimi yarasalar ise bulundukları bölgede besin bulamayacağı için mağarasında 183 gün gibi bir sürede aralıksız bir uyku gerçekleştirir. Yarasaların kış uykusunun başlangıcı genel olarak Kasım ayı ile başlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayı boyunca bu uyku aralığı devam eder. Bu da 6 aylık bir süreyi kapsar.

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