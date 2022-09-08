DHA

Türkiye'yi 'Avrupa leylek köyleri' ağında temsil eden tek yer olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

11 KEZ GELMİŞTİ DHA'nın haberine göre geçen 10 yılda, her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan 'Yaren', bu sene de 6 Mart´ta 11´inci kez geldi. 'Yaren' leyleğin bu yıl 3 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren' 3 yavrusunu da balık, kurbağa, yılan ve çeşitli böceklerle besledi. Büyüyen yavrular ve 'Yaren' leylek, sıcak ülkelere göç etmek üzere yuvadan ayrıldı.

"YAREN'E ÇOK BAĞLANDIM" Balıkçı Adem Yılmaz, mart ayında 'Yaren' leyleğe yeniden kavuşmayı dilediğini belirterek, "Yaren bu yıl 6 Mart'ta geldi. Birkaç gün sonra da eşi geldi. Daha sonra da yavruladılar. Yavrularını büyüttüler. Ağustosun sonunda birkaç gün önce de eşiyle birlikte gittiler. Onların gidişi beni çok üzdü. Her yıl olduğu gibi artık alışmak zorundayız. Temennim, önümüzdeki mart ayında Yaren leyleğe kavuşmak. 'Yaren'e çok bağlandım. O da bana bağlandı. Onsuz 6-7 ay geçireceğiz. Bütün umudum martta gelmesi" diye konuştu.