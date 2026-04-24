12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af ve infaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan "Genel af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanlığı tarafından netlik kazandırılırken, hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi taslağı da dikkat çeken başlıklarıyla gündemde yer alıyor. Taslak metinde özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu Madde 158 kapsamında yapılan değişiklikler ve noterlik hizmetlerine ilişkin yenilikler öne çıkıyor. Peki, 12. Yargı Paketi hangi maddeler var, ne zaman Meclis'ten geçecek? İşte son gelişmeler...
Yargı reformu sürecinin yeni aşaması olarak değerlendirilen 12. Yargı Paketi, kamuoyunda artan beklentiyle birlikte yakından takip ediliyor. Toplam 38 maddeden oluştuğu belirtilen düzenleme taslağı, özellikle infaz sistemi ve “af” tartışmalarıyla ilgili değerlendirmeler nedeniyle gündemin üst sıralarında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalarla da öne çıkan pakette, suça sürüklenen çocuklara yönelik hükümler, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin düzenlemeler ve noterlik işlemlerinde yapılması planlanan değişiklikler dikkat çekiyor. Öte yandan yetkililer, paketin doğrudan bir “genel af” düzenlemesi içermediğini, infaz sistemine yönelik değişikliklerin ise ceza indiriminden ziyade yargı süreçlerinin ve uygulamanın daha etkin hale getirilmesini amaçladığını vurguluyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, Meclis'ten geçti mi? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
12. Yargı Paketinin önümüzdeki aylarda AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
Söz konusu düzenleme, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada "12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik." dedi.
Geçtiğimiz günlerde konuya dair konuşan Gürlek, "12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu belirten Bakan Gürlek, sürecin devamına ilişkin adımların ise Meclis’in inisiyatifi doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.
Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.
12. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.
Görüşmede avukatların karşı karşıya kaldığı maddi sorunlara dikkat çeken Bakan Gürlek, söz konusu sıkıntıların 12. Yargı Paketi ile giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını söyledi.
Bakan Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi’nde yer vermeyi hedeflediklerini kaydetti.
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Bakan Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda 12. Yargı Paketi içerisinde yeni düzenlemelere yer verileceğini ifade etti. “Atlamalı temyiz” sistemiyle dosyaların hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçmesinin önüne geçileceğini belirten Gürlek, hâkimlerin performansına ilişkin atama ve terfi kriterlerinde de Yargıtay onamasının belirleyici olacağını söyledi.
Çocuk Suçlarına Yönelik Daha Ağır Cezalar Gündemde
Son dönemde çocukların karıştığı suçlarda artış yaşandığına dikkat çeken Gürlek, mevcut cezaları yetersiz bulduklarını dile getirdi. Özellikle ağır suçlarda, gerekli görülmesi halinde çocukların da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu konuda Meclis’te kurulan komisyonda değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.
Suç Örgütlerinin Çocukları Kullanmasına Karşı Yeni Adımlar
Gürlek, 11. Yargı Paketi ile suç örgütlerinin çocukları kullanması durumunda verilen cezaların artırıldığını hatırlattı. 12. Yargı Paketi ile bu cezaların daha da ağırlaştırılmasının planlandığını ifade eden Gürlek, çocukların korunmasının devletin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.
Ailelere Yönelik Sorumluluk Tartışması
“Suça sürüklenen çocuklar” konusuna da değinen Gürlek, bazı ülkelerde çocukların işlediği suçlardan ailelerin de sorumlu tutulduğunu belirtti. Ancak Türkiye’de bu yönde bir düzenleme yapılmadığını ifade ederek, ailelerin çocuklarını daha yakından takip etmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.
AMATEM Süreci Cezaevinde Başlayabilir
Uyuşturucu suçları nedeniyle cezaevinde bulunan çocuklara yönelik yeni bir uygulama planlandığını açıklayan Gürlek, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi sürecinin tahliyeden 6 ay önce başlatılmasının gündemde olduğunu söyledi. Bu düzenlemeyle, çocukların cezaevinden çıktıktan sonra yeniden madde kullanımına yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.