Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? 17 Eylül 2023 Yargı 3. sezon bu akşam var mı, yeni bölüm başlayacak mı?

        Yargı 3. sezon tarihi: Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

        Kanal D'de yayınlanan Yargı yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı'nın fragmanı da yayınlandı. Artık yeni sezon için gün sayılırken gözler "Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Yargı 3. sezon tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ay Yapım imzalı Yargı'nın senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. 3. yeni sezona Ceylin ve Ilgaz arasındaki hesaplaşmayla başlayacak olan Yargı'nın yeni sezon tarihi araştırılıyor. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? 17 Eylül 2023 Yargı 3. sezon bu akşam var mı, başlayacak mı? İşte, detaylar...

        2

        YARGI BU HAFTA VAR MI?

        Yargı, bu akşam da Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor ancak dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.

        Yargı'nın yeni sezonuyla 24 Eylül Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkacak.

        3

        YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

        4

        Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

        Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

        5

        Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…

        Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
        Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!