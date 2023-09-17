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Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.