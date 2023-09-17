Yargı 3. sezon tarihi: Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kanal D'de yayınlanan Yargı yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı'nın fragmanı da yayınlandı. Artık yeni sezon için gün sayılırken gözler "Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Yargı 3. sezon tarihi ile ilgili detaylar...
Ay Yapım imzalı Yargı'nın senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. 3. yeni sezona Ceylin ve Ilgaz arasındaki hesaplaşmayla başlayacak olan Yargı'nın yeni sezon tarihi araştırılıyor. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? 17 Eylül 2023 Yargı 3. sezon bu akşam var mı, başlayacak mı? İşte, detaylar...
YARGI BU HAFTA VAR MI?
Yargı, bu akşam da Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor ancak dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.
Yargı'nın yeni sezonuyla 24 Eylül Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkacak.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.
Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.
Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.
Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…
Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.