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Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, İzmir Aliağa’da yaşayan 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki kardeşi B.P., beş yıl önce gazinolarda konsomatris olarak çalışan anneleri Gülser Süngü’yü 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan kardeşler, annelerinin evlerine her gece tanımadıkları erkekleri getirdiğini, onlarla birlikte olduğunu ve kendilerini de dansöz gibi oynamaya zorladığını iddia etti.
KIZLARINI KENDİ HAYATINA ZORLAMIŞ
Olay sonrası evde yapılan incelemede annenin odasıyla kızların uyuduğu odanın yan yana olduğu, annenin her gece eve geç saatlerde ve sarhoş olarak geldiği, erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu, kızlarını da kendisi gibi çalışmaya zorladığı, okumalarına engel olduğu tespit edildi. Annelerinin yaşadığı hayattan rahatsızlık duyan genç kızlar, annelerine başka bir iş bulması için baskı yaptıklarını ancak annelerinin bunu kabul etmediğini ifade etti.
YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU
Yargılama sonrasI Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi 19 yaşındaki Şeyda P.’yi 20 yıl, 17 yaşındaki B.P.'yi de 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, konsomatris olarak çalışan anneleri Gülser Süngü’yü öldüren kızlara verilen hapis cezasının fazla olduğunu ve ceza indiriminin daha fazla yapılması gerektiğini belirterek dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
DAVA SONUÇLANANA KADAR TAHLİYE KARARI
Daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda karar verdi. Bozma kararı sonrası Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi iki hafta önce duruşma yaptı. Dava sonuçlanana kadar kız kardeşlerin tahliyesine karar verdi.
YARGITAY'IN, “CEZAYI İNDİR” GEREKÇESİ
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bozma kararında şu görüşleri dile getirdi: “Maktül Gülser’in, Aliağa ilçesinde, gazinolarda konsomatris olarak çalıştığı, işyerinde tanıştığı erkek müşterileri velayetleri kendisinde olan kızları suça sürüklenen çocuk B. ve sanık Şeyda ile birlikte yaşadığı olayın gerçekleştiği eve getirdiği, aksi kanıtlanamayan suça sürüklenen çocuk B. ve sanık Şeyda’nın savunmalarına göre, kendilerinin bu durumdan rahatsız oldukları, annelerinin bu hayattan vazgeçmesi, erkekleri eve getirmemesi, alkolü bırakması, eğlence yerlerinde çalışmayı bırakıp daha düzgün bir iş bularak çalışması yönünde telkinlerde bulundukları, ancak maktülün hayatını bu şekilde yaşamaya devam ettiği, çalıştığı yerlerden tanıştığı erkek müşterileri evine davet ettiği, cinsel ilişkiye girdiği, alkol ortamını hazırladığı, müzik eşliğinde alkol alan şahısların karşısında kızlarını da oynattığı, olay günü bu işleri bırakacağını söylediği, eve erkek arkadaş almayacağını belirttiği, sanık olan çocuklarının annesinin sözünü tutup tutmayacağını kontrol için gece annelerinin yatak odasını kontrol ettikleri, kontrol sırasında bunu gören ölenin, kızlarına kızarak, ‘Bu işleri bırakmayacağım, sizleri de çalıştıracağım’ demesi üzerine çıkan tartışmada sanıkların annelerini öldürmesi şeklinde gerçekleşen olayda; maktül Gülser’in, boşanmadan sonra çocuk Olan sanıkların velayetini almasına rağmen velayetin yükümlülüklerini yerine getirmediği, sanıklar yönünden tahrik oluşturan söz ve davranışların niteliği, sürekliliği, ulaştığı boyut birlikte değerlendirildiğinde 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nun 29. maddesi ile yapılan uygulama sırasında makul oronda bir indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde 24 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.”
GENÇ KIZLARA AHLAKSIZ TEKLİF
Olayın yaşanmasının ardından cezaevine konan kızlara Türkiye’nin dört bir tarafından mektuplar yağdı. Gelen mektupların büyük bir bölümünden ‘ahlaksız teklifler’ de bulunuldu. Kızların yaşadıkları durumu gazetelerden okuduklarını ve tahliye olduklarında kapılarının açık olduğunu belirten gazino sahipleri, istenilmesi halinde cezaevinde onlara para gönderebileceklerini dahi belirtti.
KIZLAR BABAANNELERİNE SIĞINDI
Tahliye olduktan sonra avukatları tarafından cezaevinden alınan kızların, babaannelerinin yaşadığı eve sığındığı ve kendilerine yeni bir hayat kurmak için eğitim hayatlarına devam etmek istedikleri öğrenildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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