Yargıtay Üyesi Fidan'dan suç duyurusu 0:00 / 0:00

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Halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanlığı üyeliği yapan İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan, milletvekili Ahmet Şık’ın kendilerini hedef alan sosyal medya paylaşımlarının “hakaret İftira” amaçlı “Hayal mahsulü ve kurmaca” olduğunu belirterek Şık’ın cezalandırılmasını talep etti. Fidan ailesinin avukatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığı bulunan İrfan Fidan’ın terör örgütleri tarafından o görevde bulunmamasını istemeleri gayet doğaldır” ifadesi yer aldı.



Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre; suç duyurusu dilekçesini Yargıtay üyesi İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan adına avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

"ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT ÖRGÜTLERLER SAVAŞTI"

Fidan ailesi adına avukatı tarafından verilen dilekçede, İrfan Fidan’ın 21 yıl önce adalete ve adalet teşkilatına teşkilatına hizmet etmeye başladığı ve en zor soruşturmalarda görev aldığı, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyen bir yargı mensubu olduğu belirtildi. Fidan’ın son yıllarda zor görevler üstlendiği ulusal güvenliği tehdit eden terör ve suç örgütleri ile mücadele ettiğine dikkat çekilen dilekçede, milletvekili Ahmet Şık’ın isim vermeden Fidan ve eşini hedef aldığı belirtildi.

"KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"

Dilekçede Ahmet Şık’ın suç içerdiği belirtilen paylaşımlarına yer verilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. İlgili gönderileri yayınlayan kişi ile birlikte hareket ettiği kişilerin eylemi Türk Ceza Kanunu’nda suç teşkil etmektedir."

Suç duyurusu dilekçesinde Ahmet Şık’ın paylaşımlarının yer aldığı internet sitelerinin linkleri de yer aldı. Buna göre Şık’ın mesajları Evrensel Birgün internet sitelerinde yayımlandı.

"DOĞRULUĞU SORUŞTURULMAKSIZIN YAYINLANAN İFTİRA"

İddiaların araştırılmadan internet sitelerinde yayımlandığına dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Basın meslek ilkelerine aykırı hareket edilerek soruşturulmaksızın ve doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanan bu haber için basın ve ifade özgürlüğünden bahsedilemeyeceği gibi, haber verme hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığının da söylenmesi mümkün değildir. Tam aksine basın meslek ilkelerine aykırı hareket edilerek, müvekkilimize zarar verme kastı ile bir takım gönderiler yayımlanmış durumdadır. Pervasızca ve zarar verme kastı ile gerçek dışı haberlerin kamuoyuna bu şekilde aksettirilmesi müvekkilimizin şahsına yapılmış bir saldırı olduğu gibi gazetecilik kurumuna da yakışmayan bir harekettir."

Fidan’ın avukatı dilekçesinde Ahmet Şık’ın yargılandığı kimi davalarda İrfan Fidan ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “Savcı olarak bu davalarda görev almış olması şüphelinin bu suçu işlemesinde etkili olmuştur. Şüpheli Ahmet Şık asılsız ithamlarla ve iddialarda bulunarak müvekkilimize karşı duyduğu kinle hareket etmiş, müvekkilimizin kişiliğine saldırıda bulunmuştur. Söz konusu gönderide açıkça sövme, hakaret, niteliğinde ifadeler, habere konu olan müvekkilimizden yapması beklenmeyen ve toplumun değerleri karşısında kınanan eylem isnadı ve kişinin toplum içinde sahip olduğu kimliğini sarsacak, kişiyi açıkça küçük düşürücü ifadeler kullanıldığı ortadadır" dedi.

Fidan ailesinin avukatı, İrfan Fidan ve eşini hedef alan sosyal medya paylaşımlarının, kişisel kimliğinin ve manevi bütünlüğünün bir parçasını oluşturan ve Anayasa’nın 17. Maddesini oluşturan şeref ve itibarına şüpheli Ahmet Şık tarafından saldırı yapıldığına işaret etti.

İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak üye adaylığı olduğunu da hatırlattığı dilekçesinde ”Böyle bir dönemde gerçek haber vererek halkı aydınlatma konusunda hiçbir kaygı taşımayan kişilerin gazetecilik kisvesi altında “Çamur at izi kalsın” yaklaşımı ile hareket edilmiş ve karalama yapılırken de müvekkilimizin şeref ve saygınlığına çok ağır bir şekilde saldırılmıştır” dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ OLMASINI İSTEMİYORLAR"

Söz konusu sosyal medya paylaşımları ile yargı camiası nezdinde İrfan Fidan ve ailesinin itibarını zedelemek istedikleri belirten avukat dilekçesinde “Ülkemizi her mecrada zaafa uğratmaya çalışan terör gruplarının, kendileriyle kararlılıkla mücadele eden bir yargı mensubunu Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görmek istememesi doğaldır” dedi.

İRFAN FİDAN'A GÖREVİNDEN DOLAYI SALDIRIYORLAR

İrfan Fidan’a yapılan saldırının görevi nedeniyle de yapıldığının altını çizdi ve şu ifadelerle Ahmet Şık ve paylaşımlarını yayınlayan basın kuruluşunun sorumlu şüphelilerinin cezalandırılmasını talep etti:

"Şüphelilerin müvekkilimize ve ailesine yönelik olarak işlemiş olduğu hakaret, iftira ve belirlenecek diğer suçlar sebebiyle soruşturma yapılmasını ve cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını talep ederiz.”

İki ayrı dilekçe olarak yapılan suç duyurusunda, Ahmet Şık tarafından 11 Aralık 2020’de Twitter'dan yaptığı paylaşımdan bahsedildi. Paylaşımda isim belirtilmese de İrfan Fidan’ın hedef alındığının açık olduğu belirtildi.



YAŞANMAMIŞ OLAYLAR YAŞANMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Yapılan paylaşımlarla İrfan Fidan’ın çirkin ithamlara maruz bırakıldığı öne sürülen şikayet dilekçesinde, paylaşımda irfan Fidan hakkında ağır ithamlarda bulunulduğu, iftira atılarak, aile yaşantısında hiç yaşanmamış olaylar yaşanmış gibi gösterildiği belirtildi.



ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle Ahmet Şık’ın hakaret içerikli paylaşımlarını içeren haberlere erişim engeli kararı verildiği belirtilen dilekçede, suça konu mesaj ve haberler tamamen iftira ve hakaret içerdiği ifade edildi.

GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜ

İrfan Fidan’ın eşi Sibel Özalp Fidan tarafından verilen şikayet dilekçesinde ise Ahmet Şık tarafından yapılan paylaşımlarda eşi İrfan Fidan ile aralarında kavga çıktığı, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, darp raporu aldığı, eşi hakkında şikayette bulunduğu yönündeki iddiaların kesinlikle gerçek dışı ve hayal ürün olduğu belirtildi.

YALAN YANLIŞ HABERLER

Şahsı üzerinden yalan yanlış haber yapılarak asla gerçekleşmemiş olaylar sanki yaşanmış gibi gösterilerek rencide edildiğini dilekçede belirten Sibel Özalp Fidan, bu ithamlarla kendisine ve aile yaşantısına hakaret edildiğini, onur, şeref ve saygınlığına saldırıldığı anlatıldı. Öğretmen olarak kutsal bir görev yaptığını dilekçesinde belirten Sibel Özalp Fidan, asılsız ve gerçek dışı haberle mesleki yaşantısında da küçük düşürüldüğünü ifade etti.

İFTİRA VE HAKARETTEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yapılan her iki şikayette de şüpheliler Ahmet Şık ve Birgün Yayıncılık ve Bülten Basın Yayın (Evrensel Gazetesi) hakkında hakaret ve iftira suçlarından dava açılmasını talep edildi.