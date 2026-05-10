Yargıtay, Zirve Yayınevi cinayetleri kumpas davasında hapis cezası kararını bozdu

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada Fetullahçı Terör Örgütü adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklu kalmalarına neden oldukları iddia edilen 10 sanığın yargılandığı davada, sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak ve Özgür Birdal’a ‘iftira’ suçundan 2 yıl 9 ay 10’ar gün, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verilmişti.

Ferdi Durdu'nun haberine göre mahkeme, tutuklu sanık İlker Çınar’ı ise ‘iftira’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘örgüt adına suç işleme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Tutuklu sanık İlker Çınar'a 'iftira', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'örgüt adına suç işleme' suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, sanığın "örgüt adına suç işleme" suçundan beraat etmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında, "Anayasa’nın 38. maddesi ve TCK’nın 2. maddesi uyarınca, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. AYM tarafından iptal edilen ve yerine yeni bir düzenleme konulmayan madde nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunludur. Kanuni dayanağı kalmayan bir suç tipinden dolayı mahkûmiyet hükmü kurulamaz” değerlendirmesi yer aldı.

Davanın diğer suçlamaları olan "iftira" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" yönünden inceleme de tamamlandı. Gizli tanık İlker Çınar hakkında, 13 kişiyi sahte ihbarlarla mağdur etmesi ve hürriyetlerini kısıtlamasına yönelik yerel mahkemenin verdiği kararlar, Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu. "İftira" suçu yönünden verilen hapis cezası, miktarı itibarıyla kesinleşirken; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkûmiyet kararı ise onandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza, Yargıtay tarafından onanmıştı.