Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yargıtay, Zirve Yayınevi cinayetleri kumpas davasında hapis cezası kararını bozdu | Son dakika haberleri

        Yargıtay, Zirve Yayınevi cinayetleri kumpas davasında hapis cezası kararını bozdu

        Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında "FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği" öne sürülen tutuklu sanık İlker Çınar'a, "örgüt adına suç işleme" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Çınar hakkında aynı davada verilen "iftira" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen cezaları ise onandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirve Yayınevi kumpas davası kararı

        Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada Fetullahçı Terör Örgütü adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklu kalmalarına neden oldukları iddia edilen 10 sanığın yargılandığı davada, sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak ve Özgür Birdal’a ‘iftira’ suçundan 2 yıl 9 ay 10’ar gün, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verilmişti.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre mahkeme, tutuklu sanık İlker Çınar’ı ise ‘iftira’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘örgüt adına suç işleme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

        REKLAM

        Tutuklu sanık İlker Çınar'a 'iftira', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'örgüt adına suç işleme' suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, sanığın "örgüt adına suç işleme" suçundan beraat etmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında, "Anayasa’nın 38. maddesi ve TCK’nın 2. maddesi uyarınca, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. AYM tarafından iptal edilen ve yerine yeni bir düzenleme konulmayan madde nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunludur. Kanuni dayanağı kalmayan bir suç tipinden dolayı mahkûmiyet hükmü kurulamaz” değerlendirmesi yer aldı.

        Davanın diğer suçlamaları olan "iftira" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" yönünden inceleme de tamamlandı. Gizli tanık İlker Çınar hakkında, 13 kişiyi sahte ihbarlarla mağdur etmesi ve hürriyetlerini kısıtlamasına yönelik yerel mahkemenin verdiği kararlar, Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu. "İftira" suçu yönünden verilen hapis cezası, miktarı itibarıyla kesinleşirken; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkûmiyet kararı ise onandı.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza, Yargıtay tarafından onanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da deniz ekosistemi araştırılıyor

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!