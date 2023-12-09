Yarım asırlık beyran ustaları, sırlarını gençlere aktarıyor

"Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerimiz birlikte geçti. Bugüne kadar birlikte çalışarak geldik. Beyran çok güzel bir yemek. Sevgimizle yaparak bu yemeğin lezzetini birlikte tamamlıyoruz. İbrahim ustayla çok uzun yıllarımız geçti, nasıl birbirimizi bırakalım? Biz birbirimizi bırakamayız. Ölene kadar birlikteyiz. Bizim cenazemiz bile tezgahtan çıkar."

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"BİZ BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Barık ise okulu da birlikte okuduğu çocukluk arkadaşı Mustafa Dertli ile "iş hastası" olduklarını belirterek, "Bizim tek alışkanlığımız beyran ve çorba yapmak. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Buraya gelenler de çok memnun kalıyor. Hiçbir zaman iş dışında birbirimize kırıcı olmadık. Tartıştığımızda herkes bir tarafa gider, dava biter" diye konuştu.