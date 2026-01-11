12 Ocak Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
Ankara'da yaşanan soğuk hava ve kar yağışı, eğitim-öğretim takvimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "12 Ocak 2026 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılabilecek olası bir son dakika açıklamasına çevrildi. Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri doğrultusunda kent genelinde eğitimle ilgili alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte detaylar...
Kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle binlerce öğrenci ile veli "12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ankara Valiliği’nden gelecek resmi açıklama beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları da dikkatle izleniyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL
Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.
68 İLDE SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
O iller şu şekilde:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.