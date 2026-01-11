Kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle binlerce öğrenci ile veli "12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ankara Valiliği’nden gelecek resmi açıklama beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları da dikkatle izleniyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...