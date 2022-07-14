Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle gözler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe çevrildi. Sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin idari izin kapsamına giren ve resmi tatil sayılan bu günde kapalı olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, " 15 Temmuz hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?" İşte merak edilen detaylar...