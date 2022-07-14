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15 Temmuz yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? Hastane, eczane ve sağlık ocakları ne zaman açılacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu ve kuruluş hizmet vermeyecek. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin idari izin olarak sayılmasıyla Hastane, eczane ve sağlık ocaklarının 15 Temmuz'da hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki, "Cuma günü hastaneler açık mı kapalı mı?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • Yarın hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma 2022 bugün ve yarın sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi, tatil mi?

    Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle gözler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe çevrildi. Sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin idari izin kapsamına giren ve resmi tatil sayılan bu günde kapalı olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, " 15 Temmuz hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?" İşte merak edilen detaylar...
  • Yarın hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma 2022 bugün ve yarın sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi, tatil mi?

    BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkarılmıştı.

    13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak. Bu bilgiler kapsamında hastaneler 18 Temmuz Pazartesi itibarıyla hizmetlerine kaldıkları yerden devam edecek. 
  • Yarın hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma 2022 bugün ve yarın sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi, tatil mi?

    15 TEMMUZ HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU?

    15 Temmuz'da birçok kamu kurum kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Bu yüzden hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi yarın çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler ise kapalı olacak.

    Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
  • Yarın hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma 2022 bugün ve yarın sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi, tatil mi?

    15 TEMMUZ CUMA ECZANELER KAPALI MI?

    Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve Pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaktadır. Kurban Bayramı süresince kapalı olan eczanelerin 15 Temmuz'da da kapalı olması bekleniyor. Nöbetçi eczaneler ise hizmet vermeye devam edecek.

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