YARIN (20 ŞUBAT SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın güneş, kendini parçalı bulutlu havanın ardından gösterecek. Sıcaklıklar 11 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise yarın sisli bir havaya uyanacak. Başkentliler Salı gününe soğuk bir başlangıç yapacak; sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişecek.

İzmir'de yarın az bulutlu bir hava var. İzmirlileri ılık bir gün bekliyor çünkü sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.