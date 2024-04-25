Türkiye genelinde yağışlar devam ediyor. Meteorolojiden alınan raporlara göre; bir süre daha yağışlı havalardan geçeceğiz ancak Mayıs ayı tüm baharıyla geliyor. İşte, 26 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...