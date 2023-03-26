Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesinde okulların 3 kademede açılacağını açıklamıştı. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da okullar 1 Mart'ta; Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de ise 13 Mart'ta açılmıştı. 11 ili vuran depremden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da da ders zili çalacak. İşte, 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde okulların açılacağı il ve ilçeler...