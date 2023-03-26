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Deprem bölgesinde ders zili çalıyor! 27 Mart Pazartesi hangi okulun açıldığı il ve ilçeler

Deprem bölgesinde okullar açılıyor. Yurt genelinde okullar 20 Şubat'ta açılırken deprem bölgesinde ise bazı iller 1 Mart'ta, bazı iller ise 13 Mart'ta eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih duyuruldu. İşte, 27 Mart Pazartesi okulların açılacağı il ve ilçeler listesi...

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  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesinde okulların 3 kademede açılacağını açıklamıştı. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da okullar 1 Mart'ta; Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de ise 13 Mart'ta açılmıştı. 11 ili vuran depremden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da da ders zili çalacak. İşte, 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde okulların açılacağı il ve ilçeler...
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    OKULLAR KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR!

    İlk etapta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da okullar 1 Mart'ta açıldı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de ise 13 Mart'ta ders zili çaldı.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    27 MART OKULLAR AÇILIYOR MU?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından afet bölgesinde eğitime ara verildi. 11 ili vuran depremden en çok etkilenen 4 ilde 27 Mart Pazartesi günü itibarıyla okullar açılıyor.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR AÇILACAK?

     

    Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 27 Mart Pazartesi günü itibarıyla okullarda eğitim-öğretim başlıyor.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    Malatya'da eğitimin başlayacağı ilçeler: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende, Hekimhan.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    Adıyaman'da eğitimin başlayacağı ilçeler: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat, Çelikhan.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    Kahramanmaraş'ta: Andırın, Ekinözü.
  • YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? Bakan Özer açıkladı: 27 Mart Pazartesi deprem bölgesinde hangi illerde okullar açılıyor?

    Hatay'da ise: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol, Arsuz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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