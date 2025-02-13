Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, valilikler öğrencilerin güvenliği için bugün bazı illerde okulları tatil etme kararı almıştı. 14 Şubat Cuma yarın için eğitim öğretime ara verilen iller ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 14 Şubat Cuma okulların durumu...
Şiddetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye’nin birçok kentinde günlük hayatı zorlaştırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden yağışlar nedeniyle valilikler, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararları alıyor. Kar tatili olup olmadığını merak eden veliler ve öğrenciler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İstanbul, Malatya, Bingöl, Elazığ, Kırşehir gibi illerde kar tatili var mı? İşte okullara ara verilen iller ve Valiliklerden gelen duyurular…
METEOROLOJİ UYARDI!
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.
AKSARAY
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MUŞ
Muş ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
14 ŞUBAT CUMA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?
14 Şubat Cuma günü için ilerleyen saatlerde diğer illerden Valilik açıklamalarının gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.