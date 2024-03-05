Yarın okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba okullar tatil mi,hangi illerde tatil, kar tatili var mı? Valilik duyurusu
MGM'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor. Bazı illerimizde sağanak yağış hakim olurken bazı illerimizde önemli bir değişiklik olmayacağı duyuruluyor. Öğrenciler ve veliler gelen uyarıların ardından yarın okullar tatil mi, 6 Mart okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var, Valilik açıkladı mı sorusuna yanıt arıyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali MEB ve Valilik duyurusu ile belli oluyor.
Yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB duyuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji 5 Mart gündüz saatlerinde gerçekleşecek olan yoğun sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına gibi hava etkenleri için uyarıda bulunmuştu. Etkisini 6 Mart tarihinde de sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki okullar tatil mi,hangi illerde tatil, kar tatili var mı? Valilik duyurusu geldi mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır. Okulların tatil olup olmama durumunu bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.
Son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.