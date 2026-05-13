        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! A101 14 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: A101 Aldın Aldın Perşembe fırsatlarında neler var? A101 Kurban Bayramı özel ürünler

        A101 14 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Yarın A101 marketlere Kurban Bayramı özel ürünler geliyor!

        A101 marketin 14 Mayıs 2026 Perşembe gününe özel Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor. Yeni haftanın kampanyalarında beyaz eşya, elektronik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra müzik ekipmanları, piknik malzemeleri, yatak odası ürünleri ve evcil hayvanlara yönelik çeşitli aksesuarlar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101'in 14 Mayıs tarihli aktüel ürün kataloğunda yer alan detaylar ve öne çıkan ürünler haberimizde…

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:51 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 14 Mayıs 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarın itibarıyla mağazalarda araç içi buzdolabı, dijital piyano, keman, taşınabilir Bluetooth hoparlör ve televizyon gibi birçok teknolojik ürün satışa çıkacak. Kampanya kapsamında ayrıca çamaşır makinesi, çekmeceli derin dondurucu ve çok amaçlı pişirici gibi ev yaşamını kolaylaştıran ürünler de yer alıyor. Bunun yanında deterjan hazneli basınçlı su tabancası, motosiklet brandası, üç tekerlekli elektrikli moped ve para sayma makinesi gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler de raflardaki yerini alacak. İşte 14 Mayıs 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen fiyat detayları…

        2

        85" Frameless 4K UHD Google Qled TV 49.999 TL

        120W taşınabilir bluetooth Hoparlör 10.999 TL

        55" 4K Whale TV 18.999 TL

        Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL

        32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 7.999 TL

        3

        Şarjlı Polisaj Makinesi 1.499 TL

        Oto Araç İçi Buzdolabı 2.799 TL

        Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

        Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL

        Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba 249 TL

        Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 349 TL

        Kablosuz Kulaklık 699 TL

        BLuetooth Kulakiçi Kulaklık 349 TL

        4

        3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL

        Inox Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        Silver Çamaşır Makinesi 16.999 TL

        5

        Çok Fonksiyonlu Pişirici 799 TL

        Mikrodalga FIrın 2.999 TL

        Singer Overlok Makinesi 8.999 TL

        4 Dilim Tost Makinesi 1.099 TL

        Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

        Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

        Waffle Makinesi 899 TL

        Kablolu Dik Süpürge 1.699 TL

        5 in 1 Epilasyon Seti 1.399 TL

        Su Isıtıcı 599 TL

        Elektrikli Çay Makinesi 1.499 TL

        6

        APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

        Motosiklet Brandası 299 TL

        Motor Interkom 999 TL

        Kumandalı 2'li LED 369 TL

        Kask Bölmeli Motosiklet Sırt ÇanTAsı 899 TL

        7

        26 Jantlı Çift Amortisörlü BisikleT 6.999 TL

        88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL

        Tam Boy Keman 2.699 TL

        Sahte Para Dedektörü 649 TL

        Portatif Kasa 599 TL

        PaRA Kasası 549 TL

        Karışık Para Sayabilen Para Sayma Makinesi 4.699 TL

        8

        Akü Takviye Cihazı 2.299 TL

        Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 429 TL

        Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 1.149 TL

        Mini KOmpresör 849 TL

        Araç Süpürgesi 399 TL

        Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 289 TL

        Oto Telefon Tutucu 159 TL

        Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

        Kör Nokta Aynası 95 TL

        Direksiyon Güneşliği 119 TL

        9

        Küre Buzluk 44,50 TL

        Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 229 TL

        Pompalı Termos 1,5L 449 TL

        Bambum Porselen Çerezlik 39,50 TL

        Bulut Şekilli Cam Sunumluk 229 TL

        Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 199 TL

        Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 149 TL

        Sürgülü Lavabo Süzgeci 69,50 TL

        Süzgeçli Dik Kaşıklık 39,50 TL

        3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

        2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

        Kulplu Pipetli Plastik Mug 229 TL

        10

        Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL

        3 Saçaklı Punch Kırlent Kılıfı 159 TL

        Koltuk Örtüsü 249 TL

        Thermoboy Sıcak/Soğuk Tutucu Termos Poşet 12l 99,50 TL

        Deri Erkek Kemer 249 TL

        Suni Deri Kadın Kemer 2'li 179 TL

        Spor Seyahat Çantası 349 TL

        Kadın Yüksek Taban Sandalet 229 TL

        11

        Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

        Kanatlı Kurutmalık 729 TL

        Lux Ütü Masası 1.349 TL

        Duvar Saati 199 TL

        Zigon Sehpa 3'lü 1.349 TL

        Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL

        Mop Tutucu 49,50 TL

        Sıvı Sabunluk Sabunluk 54,50 TL

        Çok Amaçlı ORganizerler 29,50 TL

        Bambu Kapaklı Organizer Seti 119 TL

        Papatya Ayna 119 TL

        Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı 49,50 TL

        12

        Tavuklu Yetişkin Kedi Tam Yaş Mama 85g 23,50 TL

        Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85g 26,50 TL

        Kıyılmış Tonlu Kedi Yaş Maması 85g 44,50 TL

        Sabunlu Kedi Kumu 10L 219 TL

        13

        Draje Çikolatalı Badem Şeker 150g 99 TL

        Ülker Ece Bütün FIndıklı Sütlü Çikolata 350g 289 TL

        Balin Nostaljik Kutu Karışık Çİkolata 300g 249 TL

        Eti Ahenk Bol Sürtlü İkramlık Çikolata 300g 229 TL

        14

        Ülker Çokomel Marshmallow Bisküvü 35*12g 135 TL

        Bayramlık Şeker 350g 99 TL

        Karışık Meyve Aromalı Lokum 350g 69 TL

        15

        Teneke Ayçiçek Yağı 18L 1.749 TL

        Domates Salçası 1650g 139,50 TL

        Toz Deterjan 9 KG 439 TL

        Ultra Çamaşır Suyu 3,75L 169 TL

        Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 319 TL

        Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu 16'Lı 189 TL

        Deniz Tuzu Saç Spreyi 200 ml 179 TL

        Makyaj Sabitleyici Sprey 189 TL

        Işıltılı Makyaj Bazı 299 TL

        16

        Dondurulmuş Ton Balıklı Onigiri 250G 179 TL

        Az Yağlı Yoğurt 9KG 379 TL

        Yüksek Proteinli Süt 1L 75 TL

        Gemlik Doğal Yağlı Sİyah Zeytin 1KG 149,50 TL

        17

        Kakule Aromalı DibeK Kahvesi 100g 99,50 TL

        Tchibo Gold Çekirdek Kahve 1KG 999 TL

        Kabuklu Ceviz 500g 115 TL

        Kavrulmuş Antep Fıstığı 250g 299 TL

        18
        Gül Onat: Bir haftada üç ameliyat geçirdim

        Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada bir haftada üç kez ameliyat olduğunu söyledi 

