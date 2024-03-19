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        Haberler Spor Voleybol "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde yapıldı - Voleybol Haberleri

        "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde yapıldı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:07
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        "Yarının Sultanları" projesinin ikinci ayağı yapıldı
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        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleşti.

        Guidetti, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda kız çocuklarına teorik ve pratik eğitim verdi.

        Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı eğitimlerde Guidetti, sporculara antrenman yaptırdı.

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, gazetecilere "Yarının Sultanları" Projesi'ni çok önemsediklerini söyledi.

        Her bir çocuğa voleybolu daha fazla sevdirmek amacıyla projeyi başlattıklarını ifade eden Guidetti, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Kırklareli'nde öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Guidetti, "Çocuklar öğrenmek istediler, antrenman yapmak için istekliydiler. Çok güzel sorular sordular. Kızların oyuna olan tutkusunu ve mutluluğunu görmek güzeldi. Türk voleybolunun ve oyuncuların tutkusunu görmek güzel." diye konuştu.

        Genel Menajer Banu Can Schürmann da projeyi başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

        Kızların antrenman boyunca Guidetti ve ekibini heyecanla takip ettiğini gözlemlediğini ifade eden Schürmann, "Giovanni seviyesinde bir antrenörün projenin başında olması Türk voleybolu için inanılmaz heyecan ve katkı verici. VakıfBank olarak Giovanni ve kızlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu proje ile kız çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakmalarını ve ayakta durabilmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

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