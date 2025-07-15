Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi tutarı ne kadar, kimler başvurabilir, geri ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki deprem riski taşıyan yapıların güvenli hale getirilmesini amaçlıyor. 2023 yılında hayata geçirilen bu kampanya ile vatandaşlara toplamda 1 milyon 750 bin TL'ye varan destek sağlanıyor. Bu tutarın 875 bin TL'si hibe, kalan 875 bin TL'si ise uygun geri ödeme koşullarıyla kredi olarak sunuluyor. İlk yıl faizsiz geri ödeme avantajı sunulan program için başvurularda herhangi bir ön koşul aranmıyor. İşte "Yarısı Bizden" kampanyasına dair merak edilen tüm ayrıntılar…
“Yarısı Bizden” Kampanyası çerçevesinde İstanbul genelinde hem başvuru süreçleri hem de inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Herkese açık olan bu programa, herhangi bir ön şart aranmaksızın başvuru yapılabiliyor. Kampanya kapsamında hak sahiplerine, geri ödemesiz hibe desteği, düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile taşınma yardımı sunuluyor. Üstelik kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından tam 24 ay sonra başlıyor ve 10 yıla kadar taksitlendirme olanağı tanınıyor. Peki bu destekten kimler faydalanabilir, verilen yardımların detaylı kalemleri neler ve başvuru adımları nasıl işliyor? İşte, detaylar...
YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?
Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?
Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.