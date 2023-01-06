Yarıyıl yani 15 yıl tatili öncesi geri sayım başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler merakla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim takvimini merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başayacak? İşte okulların tatile gireceği tarih...