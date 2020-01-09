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Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB 15 tatil tarihi

Yaklaşan 15 tatil ile karnelerini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler yarı yıl tatili heyecanını yaşıyor. Hafta sonu tatili ile beraber toplam 16 gün sürecek olan sömestr tatili ne zaman? İşte MEB tatil takvimleri...

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Yeni yılın gelmesiyle yaklaşan yarı yıl tatilinin ne zaman olduğunun karnelerini heyecanla bekleyen öğrenciler merak etmekte. Tatil ile ilgili planlar çoktan yapılmış durumda. Peki yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB tatil takvimi...

15 Tatil ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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