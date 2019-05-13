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Yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayan profesöre 7.5 yıl hapis

Kayseri’de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılanan profesöre ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’tan gelen akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen profesörün cezaevinde 2 ay banyo yapmadığı da ortaya çıkmıştı.

'Şuursuzca bir hareketti' demişti

20 Nisan 2018’de Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli 49 yaşındaki Prof. Dr. Fuat D., 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı 38 yaşındaki Sibel İ. isimli kadınla yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Fuat D., araçtan aldığı bıçakla talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. hastaneye kaldırılırken, Prof. Dr. Fuat D. ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 49 yaşındaki tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat D. hakkında 5 Eylül 2018’de görülen ilk celsede ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’a gönderilmesine karar verilmişti. 10 Aralık 2018, 25 Şubat 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihlerinde görülen 3 celsedir beklenen rapor geldi.

CEZA EHLİYETİ TAM, BANYO YAPMAMIŞ

Celse arası İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan gelen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, ceza ehliyetinin tam olduğu ifadeleri yer aldı ve rapor dosyasına eklendi. Sanığın yaklaşık 2 aydır cezaevinde banyo yapmadığı, raporun gelmesinin ardından banyo yapmaya başladığı da iddia edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Fuat D. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur kadın Sibel İ. duruşmaya katılmadı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıkan 49 yaşındaki evli, 2 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat D., 5 Eylül 2018'de görülen davanın ilk celsesinde yaptığı savunmasını tekrar ettiğini, mağdur kadının kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi. Mesleki başarılarından bahseden sanık Fuat D. ilk celse şunları söylemişti:
“4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu’nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti.”

5 Eylül 2018’de görülen ilk celse duruşmaya gelen mağdur kadın Sibel İ. ise bir yakının tedavisinde sanık ile hastanede 2011 yılında tanıştıklarını, sonrasında görüşmeye başladıklarını ve 2 yıl kadar görüşmenin sürdüğünü anlatmıştı. Olaydan 4 yıl önce ayrıldıklarını anlatan Sibel İ., “Olaydan 15 gün önce sanık ısrarla görüşmek istedi. Bir kafede buluştuk, yeniden birlikte olmayı istedi, bende hayatımda başka birisi olduğunu ve bunun mümkün olmayacağını söyledim. Daha sonra sürekli yazmaya başladı ve görüşmek istedi. Olay günü yine yazdı, bende spor salonunda olduğumu söyleyince oraya geldi. Aracına bindim, yine aynı şeyleri söyledi, eşi ile sorunlarını olduğunu, yeniden birlikte olmak istediğini anlattı, ben de mümkün olmayacağını söyledim. İndikten sonra, aracıyla önüme kesti, kaldırıma geçtim, aracı park edip yaya olarak peşimden geldi. Hediye aldığını belirtip, elindeki kolyeyi vermek istedi, kabul etmedim, eve bırakmak istedi, kabul etmedim. Sonra karnıma ve koluma bıçakla vurdu, ilişkiye zorlayan oydu, evli olduğunu biliyordum, eşinden ayrılma konusunda zorlamam olmadı, ben istemiyordum” diye ifadeler kullanmıştı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Fuat D.’ye ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce müebbet, teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 9 yıl ve duruşmadaki iyi hal indirimi ile neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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