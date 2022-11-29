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Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında!

Yasak Elma 157. bölüm framganı izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen'in paylaştığı dizi her hafta pazartesi akşamı ekranlara geliyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanına Yıldız'ın "Son gülen iyi güler, güle güle sana Endo" sözleri damga vuruyor. İşte Yasak Elma 157. yeni bölüm framganı detayları...

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  • Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında! "Güle güle sana Endo!"

    Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu Yasak Elma dizisinin 157. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri diziseverler için bir araya getirdik. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı detayları...
  • Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında! "Güle güle sana Endo!"

    ENDER'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

    Yıldız, Ender'in doğum gününü küçük bir kek ile kutlarken "Doğan beni yemeğe çağırdı." sözleri Ender'i sinirlendirir. Ender Yıldız'ın sözlerinin ardından eve bir hışımla "Herkesten nefret ediyorum." diye girer. Ancak sürpriz doğum günü partisiyle karşılaşır. 
  • Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında! "Güle güle sana Endo!"

    "GÜLE GÜLE SANA ENDO"

    Yıldız ise Ender'e yeni kumpas kurmanın peşindedir. Ender'i hamile olduğuna ikna etmeye çalışan Yıldız amacına ulaşır ve Ender Doğan'a hamile olduğunu söyler. Yıldız'ın planını açıklarken "Son gülen iyi güler, güle güle sana Endo" sözleri ise fragmana damga vurur. 
  • Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında! "Güle güle sana Endo!"

    YASAK ELMA 156. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Kumru’nun yalanları Caner’i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan’la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir...

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