Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayında!

ENDER'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Yıldız, Ender'in doğum gününü küçük bir kek ile kutlarken "Doğan beni yemeğe çağırdı." sözleri Ender'i sinirlendirir. Ender Yıldız'ın sözlerinin ardından eve bir hışımla "Herkesten nefret ediyorum." diye girer. Ancak sürpriz doğum günü partisiyle karşılaşır.