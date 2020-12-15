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Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm

Yasak Elma 89. son bölümü ile dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma son bölüme Hasan Ali'nin ortaklara verdiği davet damga vurdu. İzleyiciler şimdiden Yasak Elma 90. yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 89. bölüm özeti...

Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm

Yasak Elma dizisinin 89. son bölümünde; Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır. Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 89. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

YASAK ELMA 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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