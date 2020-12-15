MasterChef eleme adayı kim oldu?

Yasak Elma dizisinin 89. son bölümünde; Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır. Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 89. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

YASAK ELMA 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.