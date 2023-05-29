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Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yok? Yasak Elma 177. final bölümü ne zaman?

Her hafta Pazartesi akşamı FOX'de ekranlara gelen Yasak Elma bu akşam yayın akışında yer almıyor. Yayın akışında bulunmaması sebebiyle seyirciler "Yasak Elma bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma 177. final bölümünün yayın tarihine dair bilgiler...

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  • Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

    FOX TV ekranlarında 6. sezonuyla yayınlanan Yasak Elma'nın final bölümü bekleniyor. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı dizinin yayın akışında yer almaması "Yasak Elma neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte Yasak Elma yeni bölüme dair detaylar... 
  • Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

    YASAK ELMA BU HAFTA YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. FOX TV'de bu akşam İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü sebebiyle Fetih 1453 filmi izleyicinin karşısına çıkacak.

    Yasak Elma final bölümünün 5 Haziran 2023 Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.
  • Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

    29 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

    07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12.30 Yalnız Kalpler

    13.30 En Hamarat Benim

    16.30 Yasak Elma

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 Fetih 1453

    23.30 Yasak Elma

    02.15 Fetih 1453

    04.15 Her Yerde Sen

    06.00 Yalnız Kalpler
  • Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

    YASAK ELMA 176. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yıldız, Ender, Handan, Caner ve Emir peşlerindeki adamlardan kurtulmaya çalışırlarken bulundukları durumu kimsenin duymasını istemezler. Geri döndüklerinde düğün hazırlıkları başlar.
  • Yasak Elma bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

    Ender ve Yıldız ise, ilk başta Ender’in Yıldız’a yaptığı teklifin etkilerini konuşup, birbirleri olmasaydı, hayatlarının nasıl olacağının varsayımını yaparlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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