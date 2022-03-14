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Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma yeni bölümü ile gündemde. 134. bölümüyle 7 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin takipçilerinin heyecanla bekledikleri yeni bölümü Fox TV yayın akışında göremeyince, Yasak Elma neden yok sorusu gündeme oturdu.

  • 01
    Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Med Yapım imzasıyla her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 135. yeni bölümü bugünkü Fox TV yayın akışı listesinde yer almadı. Fox TV yayın akışı listesinde Yasak Elma yeni bölümünü göremeyen diziseverler 14 Mart bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu, neden yok sorularını araştırmaya başladı. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla her hafta geniş takipçi kitleleri tarafından izlenen Yasak Elma neden yok sorusu araştırılıyor. 
  • 02
    Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    YASAK ELMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Yasak Elma'nın yeni bölümünü bekleyen diziseverler, 14 Mart Pazartesi günü Fox TV resmi internet sitesinde girince Yasak Elma 135. bölümünün 21 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceğini öğrendi. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün Covid-19 nedeniyle ertelendiği söyleniyor.

    Yasak Elma dizisinden ve Fox TV'nin Yasak Elma neden yok sorusuna ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.  
  • 03
    Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Fox TV resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yasak Elma yeni bölümü 21 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak.
  • 04
    Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    14 MART FOX TV YAYIN AKIŞI 

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    18:00 Mahkum

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma (ÖZEL BÖLÜM)

    22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

    01:30 En Hamarat Benim

    04:15 Elkızı

    06:00 Zümrüdüanka
  • 05
    Yasak Elma bu akşam var mı yok mu? Yasak Elma neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

    Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

    Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir…

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