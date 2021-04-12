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Yasak Elma Ömer kimdir? Yasak Elma Ömer'i kim oynuyor? Emre Dinler kimdir, kaç yaşında nereli?

Yasak Elma dizisinin yeni karakterlerinden biri olan Ömer, hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. Emre Dinler'in hayat verdiği Ömer karakteri ve Emre Dinler ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik!

Yasak Elma Ömer kimdir? Yasak Elma Ömer'i kim oynuyor? Emre Dinler kimdir, kaç yaşında nereli?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Ömer karakteri araştırılıyor. Ender ve Hasan Ali ile diyalogları Ömer'in diziye yeni maceralar katacağı belirtiliyor. Peki ama Yasak Elma Ömer ( Emre Dinler ) kimdir?

Yasak Elma Ömer kimdir?

Yasak Elma dizisinde Ömer karakterine Emre Dinler hayat vermektedir.

Emre Dinler kimdir?

Yasak Elma dizisinde Ömer'e hayat veren Emre Dinler, Söz dizisinde Tahir karakterini canlandırmıştır. Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz Karasu'nun özel hareket timine yeni katılan ve Söz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Emre Dinler Ajans Ronesans'ın oyuncusudur.

190 cm boyunda olan Emre Dinler'in vücut ölçüleri 100-86-98'dır ve bir mankendir. 45 numara ayakkabı giyen Emre Dineler Siyah saçlı Yeşil Gözlü ve buğday tenlidir. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'ün 3.sü olarak mankenlik hayatına başlamıştır.

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