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HaberlerTelevizyon

Yasak Elma son bölüm! Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 56. son bölümü ile ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın son bölümünde, Şahika Halit tarafından büyük bir darbe alır ve bu yüzden hain planlarına bir yenisini daha ekler. Peki, Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma

Yasak Elma son bölümü seyircisi ile buluştu. Yasak Elma 56. son bölümünde, Şahika'nın başına gelmeyen kalmamıştır ve kendisini aklamak için yeni planlar kurmaya başlar. Halit ise Şahika'dan vazgeçmiştir. Halit'i kaybettiğini anlayan Şahika ise çılgına döner. Halit ise Yıldız'dan boşanmak istemediğini söylüyor.

YASAK ELMA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 56. son bölümünün ardından 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

 

 

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