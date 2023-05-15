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Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Fox TV yayın akışı

FOX TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve Pazartesi akşamları izleyicileri ile buluşan dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü, gün itibariyle hakkında en çok arama yapılan konulardan biri durumunda bulunuyor. İşte, sevilen dizinin yeni bölümüne dair son ayrıntılar...

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  • Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Fox TV yayın akışı

    7. sezonuyla oldukça ilgi gören fenomen Yasak Elma'nın yeni bölümü sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dizinin hayranları için; Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman ve hangi gün yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik!

     
  • Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Fox TV yayın akışı

    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen dizi Yasak Elma, bu akşam yayınlanmayacak.

    Sevilen dizi, 22 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.
  • Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Fox TV yayın akışı

    YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Julia’nin Yıldız’a saldırısı Handan’ın onu kurtarmasıyla son bulur.

    Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner’le  tatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.
  • Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Fox TV yayın akışı

    15 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

    18:00 Kapımdaki Dedektif

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    22:30 Tetikçinin Oğlu

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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