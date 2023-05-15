YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Julia’nin Yıldız’a saldırısı Handan’ın onu kurtarmasıyla son bulur.



Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner’le tatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.