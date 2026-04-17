Okullara randevusuz giriş yasaklandı mı, velilerin okula girişi yasaklanacak mı?
Türkiye'de peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından bir valiliğin "randevusuz giriş" kararını duyurması, velilerin okullara girişinin yasaklanıp yasaklanmadığı sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. Yeni uygulamaya göre, ebeveynler dahil olmak üzere okullara gelişigüzel girişlerin sınırlandırılması planlanırken, randevu sistemi detayı merak konusu oldu. Peki, Okullara randevusuz giriş yasaklandı mı, velilerin okula girişi yasaklanacak mı? İşte bilgiler...
Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor, yeni dönemle birlikte kritik bir uygulama hayata geçiyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından Elazığ’da alınan kararla, veliler dahil olmak üzere ilgisiz kişilerin randevusuz şekilde okullara girişine kısıtlama getiriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulanması planlanan sistem, hem öğrenci güvenliğini artırmayı hem de kontrolsüz girişleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. İşte güncel bilgiler...
OKULLARA RANDEVUSUZ GİRİŞ YASAKLANACAK MI?
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in başkanlığında Video Konferans Sistemi ile gerçekleşen merkezi toplantı sonrası alınacak tedbirlerle ilgili Valilik toplantı salonunda bilgilendirme yaptı. Vali Hatipoğlu’na İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’de eşlik etti. Vali Numan Hatipoğlu, okul içerisinde ve dışında alınacak tedbirler, servis denetilmeleri, okul çevresindeki güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması gibi konularda okul idaresi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.
Hatipoğlu, “İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak dönem başlarında yaptığımız toplantılarla ve genel güvenli okul toplantılarında bu konuları ele alıyorduk. Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayılarının arttırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek okullarımızın büyük kısmında güvenlik güçlerimiz bulunacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışma yapılacak.
"RANDEVUSUZ KİMSE OKULA ALINMAYACAK"
Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmak adına eğitim faaliyetleri zaten yapılıyordu ama daha hassas yapacağız. Kriz anlarında okul yönetimleriyle kolluk kuvvetleri arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirilerek daha hızlı hareket edilmesi gibi bir hedef ortaya koyduk. Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.
OKULLARA VELİ GİRİŞİ YASAKLANDI MI?
Elazığ dışında henüz diğer il valiliklerinden bir açıklama gelmiş değil. Ancak yeni öğretim yılı başında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.
Kararla, okul içindeki güvenlik oranının artırılması öğrencilerin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması da hedefleniyor. Sisteme göre veliler artık yalnızca randevu aldığı saat dilimlerinde çocuklarının okulunu ziyaret edebilecek.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.