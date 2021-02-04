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Yasaklar ne zaman bitecek, kısıtlamalar hangi tarihte sona erecek? - 2021 Koronavirüs önlemleri bitiş tarihi...

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle önlemler devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok yasaklar ne zaman bitecek, kısıtlamalar hangi tarihte sona erecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Yasaklar ne zaman bitecek, kısıtlamalar hangi tarihte sona erecek? - 2021 Koronavirüs önlemleri bitiş tarihi..

Yurdumuzun dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki vaka sayılarındaki düşüş sonrası sokağa çıkma yasakları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı iki ayı aşkın süredir devam ediyor. Genelge ile belirlenen saatlerde market, fırın, kasap ve manav gibi temel ihtiyaçları harici sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlar, bu durumun ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Erdoğan'ın konuşmasında yasakların sona ermesine dair bir detay yoktu. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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