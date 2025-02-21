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        Haberler Bilgi Yaşam Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu filmi nerede çekildi?

        Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Yaşam Koçu filmi sinema perdesinin ardından 21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Yaşam Koçu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:52
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        Yaşam Koçu filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı film 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu filmi nerede çekildi?" İşte Yaşam Koçu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.

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        YAŞAM KOÇU OYUNCULARI KİMLER?

        Yağmur Tanrısevsin

        Doğu Demirkol

        Bülent Çolak

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        YAŞAM KOÇU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.

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