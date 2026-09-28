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        Haberler Yaşam Genç çifte arkadaşları düğünde altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti

        Genç çifte arkadaşları düğünde altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti

        Ankara'da evlenen Buğra Yalçın'a arkadaşları, düğününde altın yerine sopa böceği, yeşil iguana ve farklı türlerde egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluğundan bu yana egzotik canlılara ilgi duyan Yalçın, hediyelerin kendisi için altından daha değerli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Düğün hediyesi şaşırttı! "Altından daha değerli"

        Ankara'da dünyaevine giren Buğra Yalçın'a, düğününde arkadaşları tarafından altın yerine sopa böceği, yeşil iguana gibi çeşitli egzotik hayvanlar hediye edildi.

        Doğadaki canlılara küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Yalçın, zamanla egzotik hayvanları beslemeyi hobi haline getirdi.

        Yalçın, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana egzotik canlılarla ilgilendiğini, doğada karşılaştığı farklı hayvan türlerini incelemeye meraklı olduğunu anlattı.

        Çocukken göl kenarında buldukları semenderlerle ilgilendiğini aktaran Yalçın, doğada karşılaştığı böceklerin türlerini ve yaşam koşullarını araştırdığını söyledi.

        Yaralı halde bulduğu bazı böcekleri, bakımını yaptıktan sonra yeniden doğaya bıraktığını dile getiren Yalçın, egzotik hayvanlara yönelik ilginin de Türkiye'de son yıllarda artmaya başladığını ifade etti.

        Yalçın, bu hobiyi yasal şartlar içerisinde sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, düğününde hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi.

        "ÇOK DETAYLI VE EMEK İSTEYEN BİR HOBİ"

        Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın, uromastyx, Peter's banded skink, Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink, African fat-tailed gecko ve iguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi.

        Yalçın, insanların egzotik hayvanlara ilk başta mesafeli yaklaşabildiğini, ancak bu yargının hayvanlarla temas ettikten sonra değişebildiğini belirtti.

        Egzotik hayvan bakımının kolay olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

        "Bakımlarını elimizden geldiğince en iyi şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Türkiye şartları egzotik canlılar için uygun değil. İnsanlar bazen bunları alıp sadece bir yere bıraktığımızı zannediyor. Bunu iki günde bir sıcak suyla duşunu aldırıp, sirkeli bezle silip, aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeye bırakıyoruz. Bu aslında çok detaylı ve çok emek isteyen bir hobi."

        "ALTINDAN DAHA DEĞERLİ BENİM İÇİN"

        Arkadaşlarının düğününde sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanları hediye etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçın, "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi. Çok uzun zamandır besliyorum. Gayet mutluyum" dedi.

        Yalçın, egzotik hayvan beslemeye ilk başladığı dönemlerde ailesinin şaşkınlık yaşadığını, ancak zamanla onların da alıştığını anlattı.

        Kendisinin evde olmadığı zamanlarda annesinin hayvanların bakımına yardımcı olduğunu belirten Yalçın, "Yeri geldi annem marulunu, yaban mersinini verdi. Sağ olsunlar, artık onlar da destek oluyor" diye konuştu.

        Yalçın, eşinin de hobisine destek verdiğini ifade ederek, "O da çok büyük destekçim. Hatta benden daha çok seviyor. O yüzden bu konuda da çok mutluyum" dedi.

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        #düğün hediyesi
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