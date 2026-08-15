Antalya'nın falez plajları

DENİZ VE GÜNEŞİ İLAÇ OLARAK KULLANIYORUZ

Falez plajlarının müdavimlerinden Uğur Candan, eşiyle her sabah İnciraltı Plajı'na geldiklerini söyledi. Plajda yiyecek ve içecek hizmetlerinin de bulunduğunu anlatan Candan, denizin temiz, berrak ve serin olduğunu ifade etti.

Günün en az üç saatini denizde geçirdiklerini belirten Candan, "Antalya'daki deniz ve güneşi ilaç olarak kullanıyoruz. Burası asansörlü bir plaj. Eşimle sabah erken geliyoruz, asansörle iniyoruz. Saat 06.30'da açılıyor, biz de belediyenin sunduğu imkanlardan faydalanıyoruz" dedi.