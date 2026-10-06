Bir anda hayatlarından çıkarıyorlar: Geri dönmek neredeyse imkansız

İnsan ilişkilerinde yaşanan kırgınlıklara herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Bazıları sorunları konuşarak çözmeye çalışırken bazıları yaşanan hayal kırıklıklarının ardından geri çekilmeyi tercih ediyor. Astrolojik yorumlarda ise özellikle bazı burçların güven konusunda daha hassas olduğu ve bir kez ciddi şekilde kırıldıklarında ilişkilerinde geri dönüşü zor kararlar alabildiği belirtiliyor.