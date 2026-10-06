Bir anda hayatlarından çıkarıyorlar: Geri dönmek neredeyse imkansız
Kırıldıklarında uzun süre sessiz kalabilen ancak güvenleri sarsıldığında ilişkiyi tamamen noktalamayı tercih eden bazı burçlar, hayatlarından çıkardıkları kişilere yeniden kapı açmakta zorlanıyor. İşte astrolojik yorumlara göre kopuşları oldukça kesin olan 4 burç...
İnsan ilişkilerinde yaşanan kırgınlıklara herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Bazıları sorunları konuşarak çözmeye çalışırken bazıları yaşanan hayal kırıklıklarının ardından geri çekilmeyi tercih ediyor. Astrolojik yorumlarda ise özellikle bazı burçların güven konusunda daha hassas olduğu ve bir kez ciddi şekilde kırıldıklarında ilişkilerinde geri dönüşü zor kararlar alabildiği belirtiliyor.
AKREP
Akrep burcu, ilişkilerde güven ve sadakate büyük önem veren burçlardan biri olarak yorumlanıyor. Güveninin sarsıldığını düşündüğünde yaşananları kolay kolay unutmayabiliyor. Kırgınlığını uzun süre içinde yaşasa da karar verdiğinde karşısındaki kişiyi hayatından tamamen çıkarabiliyor.
KOVA
Kova burcu, ilişkilerinde özgürlüğüne ve kişisel alanına önem vermesiyle öne çıkıyor. Sürekli tekrar eden sorunlar veya sınırlarının zorlandığını düşündüğü durumlar karşısında bir anda mesafe koyabiliyor. İletişimi bitirmeye karar verdiğinde ise eski yakınlığı yeniden kurmak istemeyebiliyor.
OĞLAK
Oğlak burcu için güven kadar istikrar da önem taşıyor. Verdiği değerin karşılığını alamadığını veya aynı sorunların tekrarlandığını düşündüğünde ilişkiyi sürdürmek yerine geri çekilebiliyor. Bir kez karar verdiğinde ise geçmişte yaşananları geride bırakıp yoluna devam etmeyi tercih edebiliyor.
BAŞAK
Başak burcu, ilişkilerinde yaşanan ayrıntıları uzun süre değerlendirebiliyor. Tekrarlanan hatalar ve hayal kırıklıkları biriktiğinde sabrı tükenebiliyor. Dışarıdan ani görünen bir kopuşun arkasında ise çoğu zaman uzun süredir biriken rahatsızlıklar bulunabiliyor.
*Astrolojik yorumlara göre bu dört burç, ilişkilerinde güven ve sınır konularına önem veren kişiler arasında gösteriliyor. Ancak bir kişinin davranışlarının yalnızca burcuyla açıklanamayacağı ve bu yorumların genel astrolojik değerlendirmeler olduğu unutulmamalı.