Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bir anda hayatlarından çıkarıyorlar: Geri dönmek neredeyse imkansız

        Bir anda hayatlarından çıkarıyorlar: Geri dönmek neredeyse imkansız

        Kırıldıklarında uzun süre sessiz kalabilen ancak güvenleri sarsıldığında ilişkiyi tamamen noktalamayı tercih eden bazı burçlar, hayatlarından çıkardıkları kişilere yeniden kapı açmakta zorlanıyor. İşte astrolojik yorumlara göre kopuşları oldukça kesin olan 4 burç...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İnsan ilişkilerinde yaşanan kırgınlıklara herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Bazıları sorunları konuşarak çözmeye çalışırken bazıları yaşanan hayal kırıklıklarının ardından geri çekilmeyi tercih ediyor. Astrolojik yorumlarda ise özellikle bazı burçların güven konusunda daha hassas olduğu ve bir kez ciddi şekilde kırıldıklarında ilişkilerinde geri dönüşü zor kararlar alabildiği belirtiliyor.

        2

        AKREP

        Akrep burcu, ilişkilerde güven ve sadakate büyük önem veren burçlardan biri olarak yorumlanıyor. Güveninin sarsıldığını düşündüğünde yaşananları kolay kolay unutmayabiliyor. Kırgınlığını uzun süre içinde yaşasa da karar verdiğinde karşısındaki kişiyi hayatından tamamen çıkarabiliyor.

        3

        KOVA

        Kova burcu, ilişkilerinde özgürlüğüne ve kişisel alanına önem vermesiyle öne çıkıyor. Sürekli tekrar eden sorunlar veya sınırlarının zorlandığını düşündüğü durumlar karşısında bir anda mesafe koyabiliyor. İletişimi bitirmeye karar verdiğinde ise eski yakınlığı yeniden kurmak istemeyebiliyor.

        4

        OĞLAK

        Oğlak burcu için güven kadar istikrar da önem taşıyor. Verdiği değerin karşılığını alamadığını veya aynı sorunların tekrarlandığını düşündüğünde ilişkiyi sürdürmek yerine geri çekilebiliyor. Bir kez karar verdiğinde ise geçmişte yaşananları geride bırakıp yoluna devam etmeyi tercih edebiliyor.

        5

        BAŞAK

        Başak burcu, ilişkilerinde yaşanan ayrıntıları uzun süre değerlendirebiliyor. Tekrarlanan hatalar ve hayal kırıklıkları biriktiğinde sabrı tükenebiliyor. Dışarıdan ani görünen bir kopuşun arkasında ise çoğu zaman uzun süredir biriken rahatsızlıklar bulunabiliyor.

        6

        *Astrolojik yorumlara göre bu dört burç, ilişkilerinde güven ve sınır konularına önem veren kişiler arasında gösteriliyor. Ancak bir kişinin davranışlarının yalnızca burcuyla açıklanamayacağı ve bu yorumların genel astrolojik değerlendirmeler olduğu unutulmamalı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BURÇ
        #güven
        #Astroloji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis