Haritada gördüğü gizemli dairenin sırrı 390 milyon yıl sonra ortaya çıktı!
Kanada'nın Quebec bölgesinde uydu haritasında dikkat çeken yaklaşık 25 kilometre genişliğindeki dairesel yapının sırrı çözüldü. Araştırmacılar, oluşumun yaklaşık 390 milyon yıl önce meydana gelen bir göktaşı çarpmasının izlerini taşıdığını belirledi.
Harita üzerindeki sıra dışı şeklin peşine düşen amatör gökbilimci Joël Lapointe, 2024 yılında kamp gezisi planlarken fark ettiği oluşumun araştırılması için bulgusunu bilim insanlarıyla paylaştı. Lake Marsal yakınındaki yapıda gerçekleştirilen jeolojik incelemelerde, aşırı basınç altında oluşan şok konileri gibi göktaşı çarpmasıyla ilişkilendirilen izlere rastlandı. Araştırmalar sonucunda dairesel yapının yaklaşık 390 milyon yıl önce meydana gelen bir çarpmanın kalıntısı olduğu değerlendirildi.
UZAYDAN BAKILINCA DAİRESEL YAPI BELİRGİNLEŞİYOR
Uhackatik adı verilen oluşum, yeryüzünden bakıldığında kolaylıkla fark edilemeyen bir yapıya sahip. Ancak uydu görüntülerinde bölgedeki dairesel şekil daha belirgin hale geliyor. NASA'nın Landsat 8 uydusuyla 12 Ekim 2025'te elde edilen görüntülerde Lake Marsal çevresindeki geniş dairesel yapı görülebiliyor.
Yaklaşık 25 kilometre çapındaki oluşumun merkezinde bir göl bulunuyor. Çevredeki arazi yapısında da geçmişte meydana gelen çarpmanın izleri görülüyor.
KAYALARDAKİ İZLER KRATERİN SIRRINI ÇÖZDÜ
Bölgede yapılan jeolojik incelemeler, dairesel yapının sıradan bir arazi oluşumu olmadığını gösteren önemli bulgular ortaya koydu. Özellikle aşırı basınç altında oluşabilen şok konileri, yapının bir göktaşı çarpması sonucu meydana geldiğine ilişkin önemli kanıtlar arasında yer aldı.
Araştırmacıların değerlendirmesine göre çarpma yaklaşık 390 milyon yıl önce gerçekleşti. Böylece uzun yıllar boyunca Quebec'in kuzeyindeki arazide fark edilmeden kalan yapı, uydu görüntülerinden başlayan araştırmayla bilim dünyasının gündemine taşındı.
DÜNYADA HENÜZ KEŞFEDİLMEYEN KRATERLER OLABİLİR
Dünya üzerinde yaklaşık 200 doğrulanmış göktaşı çarpma yapısı bulunuyor. Ancak aşınma, bitki örtüsü ve ulaşılması zor araziler nedeniyle bazı eski çarpma yapılarının tespit edilmesi oldukça güç.
Uhackatik keşfi, uydu görüntülerinin yeryüzünde ilk bakışta fark edilmeyen jeolojik oluşumların belirlenmesinde nasıl kullanılabildiğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.