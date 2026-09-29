Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Haritada gördüğü gizemli dairenin sırrı 390 milyon yıl sonra ortaya çıktı!

        Haritada gördüğü gizemli dairenin sırrı 390 milyon yıl sonra ortaya çıktı!

        Kanada'nın Quebec bölgesinde uydu haritasında dikkat çeken yaklaşık 25 kilometre genişliğindeki dairesel yapının sırrı çözüldü. Araştırmacılar, oluşumun yaklaşık 390 milyon yıl önce meydana gelen bir göktaşı çarpmasının izlerini taşıdığını belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 07:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Harita üzerindeki sıra dışı şeklin peşine düşen amatör gökbilimci Joël Lapointe, 2024 yılında kamp gezisi planlarken fark ettiği oluşumun araştırılması için bulgusunu bilim insanlarıyla paylaştı. Lake Marsal yakınındaki yapıda gerçekleştirilen jeolojik incelemelerde, aşırı basınç altında oluşan şok konileri gibi göktaşı çarpmasıyla ilişkilendirilen izlere rastlandı. Araştırmalar sonucunda dairesel yapının yaklaşık 390 milyon yıl önce meydana gelen bir çarpmanın kalıntısı olduğu değerlendirildi.

        2

        UZAYDAN BAKILINCA DAİRESEL YAPI BELİRGİNLEŞİYOR

        Uhackatik adı verilen oluşum, yeryüzünden bakıldığında kolaylıkla fark edilemeyen bir yapıya sahip. Ancak uydu görüntülerinde bölgedeki dairesel şekil daha belirgin hale geliyor. NASA'nın Landsat 8 uydusuyla 12 Ekim 2025'te elde edilen görüntülerde Lake Marsal çevresindeki geniş dairesel yapı görülebiliyor.

        Yaklaşık 25 kilometre çapındaki oluşumun merkezinde bir göl bulunuyor. Çevredeki arazi yapısında da geçmişte meydana gelen çarpmanın izleri görülüyor.

        3

        KAYALARDAKİ İZLER KRATERİN SIRRINI ÇÖZDÜ

        Bölgede yapılan jeolojik incelemeler, dairesel yapının sıradan bir arazi oluşumu olmadığını gösteren önemli bulgular ortaya koydu. Özellikle aşırı basınç altında oluşabilen şok konileri, yapının bir göktaşı çarpması sonucu meydana geldiğine ilişkin önemli kanıtlar arasında yer aldı.

        Araştırmacıların değerlendirmesine göre çarpma yaklaşık 390 milyon yıl önce gerçekleşti. Böylece uzun yıllar boyunca Quebec'in kuzeyindeki arazide fark edilmeden kalan yapı, uydu görüntülerinden başlayan araştırmayla bilim dünyasının gündemine taşındı.

        4

        DÜNYADA HENÜZ KEŞFEDİLMEYEN KRATERLER OLABİLİR

        Dünya üzerinde yaklaşık 200 doğrulanmış göktaşı çarpma yapısı bulunuyor. Ancak aşınma, bitki örtüsü ve ulaşılması zor araziler nedeniyle bazı eski çarpma yapılarının tespit edilmesi oldukça güç.

        Uhackatik keşfi, uydu görüntülerinin yeryüzünde ilk bakışta fark edilmeyen jeolojik oluşumların belirlenmesinde nasıl kullanılabildiğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.

        5

        *Kaynak: NASA Earth Observatory

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nasa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!