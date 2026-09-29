Haritada gördüğü gizemli dairenin sırrı 390 milyon yıl sonra ortaya çıktı!

DÜNYADA HENÜZ KEŞFEDİLMEYEN KRATERLER OLABİLİR

Dünya üzerinde yaklaşık 200 doğrulanmış göktaşı çarpma yapısı bulunuyor. Ancak aşınma, bitki örtüsü ve ulaşılması zor araziler nedeniyle bazı eski çarpma yapılarının tespit edilmesi oldukça güç.

Uhackatik keşfi, uydu görüntülerinin yeryüzünde ilk bakışta fark edilmeyen jeolojik oluşumların belirlenmesinde nasıl kullanılabildiğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.