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        Haberler Yaşam Sadece postacıyla iletişim kuran köy: Hindistan'da Asya'nın en temiz köyü Mawlynnong

        Sadece postacıyla iletişim kuran köy: Hindistan'da Asya'nın en temiz köyü Mawlynnong

        Hindistan'ın uçsuz bucaksız ormanlarında saklı kalan Mawlynnong, yüzde yüz okuma yazma oranı ve sıfır plastik kuralıyla tüm dünyaya örnek oluyor. Sadece postacılar aracılığıyla dış dünyayla bağ kuran bu gizemli yerleşim yerinin ardındaki sır perdesini araladık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Hindistan'ın uçsuz bucaksız ormanlarının derinliklerinde, dünyadaki tüm önyargıları yıkan sıradışı bir yerleşim yeri bulunuyor. Hindistan'da Asya'nın en temiz köyü Mawlynnong, sadece kusursuz sokaklarıyla değil, dış dünyayla kurduğu ilginç iletişim modeliyle de görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar boyunca modern hayattan uzak kalan bu eşsiz yerleşim, kendi içinde kurduğu kusursuz sistemle metropollere taş çıkartıyor.

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        DIŞ DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPI: POSTACILARIN YOLUNU GÖZLEYEN KÖY

        Meghalaya eyaletinin engebeli arazilerinde yer alan bu küçük yerleşim, coğrafi konumu nedeniyle uzun yıllar boyunca dış dünyadan tamamen izole bir yaşam sürdü. Bölge halkının diğer şehirlerle ve ülkenin geri kalanıyla yegane iletişim bağı, zorlu dağ yollarını aşarak köye ulaşan postacılar oldu.

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        Geleneksel olarak dışarıdan gelen tek yabancı olan postacılar, köyde adeta dış dünyanın elçisi olarak görülüyor. Köye mektup veya gazete getiren bir postacının gelişi, yerel halk için sıradan bir teslimatın çok ötesinde, dünyayla bağ kurdukları büyük bir sosyal etkinlik anlamı taşıyor.

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        ASYA'NIN EN TEMİZ KÖYÜ MAWLYNNONG UNVANINI NASIL KAZANDI?

        Kendi yağında kavrulan bu izole yaşam, zamanla köyün kendine has çok katı kurallar geliştirmesini sağlamış. 2003 yılında uluslararası seyahat dergileri tarafından tescillenen temizlik unvanı, sonradan kazanılan bir alışkanlık değil, asırlık bir geleneğin günümüze yansıması.

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        Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı bu küçük yerleşimde temizlik, belediyelerin sunduğu bir hizmetten ziyade, her bireyin doğuştan üstlendiği mecburi bir yaşam tarzı olarak kabul ediliyor.

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        SOKAKLARDA TEK BİR ÇÖP BİLE BULMAK İMKANSIZ

        Köyün her köşesinde yerel halkın elleriyle ördüğü bambu çöp kutuları bulunuyor. Plastik kullanımının kesinlikle yasak olduğu köy sınırları içerisinde, yere tükürmek veya sigara içmek gibi eylemler ağır yaptırımlara tabi.

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        Toplanan organik atıklar çöpe gitmiyor; özel alanlarda bekletilip doğal gübreye dönüştürülerek tarımda kullanılıyor. Her sabah 7'den 70'e tüm köylüler sokağa çıkıp kendi kapısının önünü ve ortak alanları süpürmeden günlük işlerine başlamıyor.

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        OKUMA YAZMA ORANI YÜZDE YÜZ OLAN ANAERKİL BİR TOPLUM

        Mawlynnong, sadece çevre bilinciyle değil sosyal yapısıyla da dikkat çekiyor. Khasi kabilesine ev sahipliği yapan bu topraklarda aile soyu babadan değil anneden ilerliyor.

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        Çocuklar annelerinin soyadını alarak büyürken, ailenin tüm mal varlığı ve evin sorumluluğu en küçük kız çocuğuna miras kalıyor. Kırsal kesimlerdeki eğitim sorunlarının aksine, bu aydınlık köydeki okuma yazma oranı tam yüzde 100 seviyesinde bulunuyor.

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        DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN MÜKEMMEL BİR YAŞAM ÖRNEĞİ

        Asya'nın en temiz köyü Mawlynnong yakınlarındaki yaşayan kök köprüleri ise bölgenin bir diğer doğa harikası olarak öne çıkıyor. Kauçuk ağaçlarının köklerinin nehirlerin üzerine yönlendirilmesiyle on yıllar boyunca şekillenen bu canlı köprüler, mühendisliğin doğayla uyum içinde nasıl yapılabileceğini kanıtlıyor.

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        Mawlynnong, gezegenimize saygı duyulduğunda en zorlu coğrafyalarda bile kusursuz bir medeniyet inşa edilebileceğini göstererek tüm insanlığa net bir mesaj veriyor.

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