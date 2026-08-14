Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hatay'da altyapı kazısında mozaik bulundu

        Hatay'da altyapı kazısında mozaik bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediyenin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında bahçede yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik bulundu. Müze ekipleri, alanda inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hatay'da altyapı kazısında bulundu

        Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı.

        Görevliler, jandarma ve Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

        Alanda inceleme yapan müze yetkilileri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        "Beşiktaş artık favori"
        "Beşiktaş artık favori"
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Oğulları A Milli Takım'da
        Oğulları A Milli Takım'da
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor