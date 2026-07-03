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        Haberler Yaşam Kanyondaki 'Kudret Havuzu'na ilgi

        Kanyondaki 'Kudret Havuzu'na ilgi

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları arasından çıkan ve yılın dört mevsimi 22 derece sabit sıcaklığa sahip doğal kaynak suyuyla beslenen Kudret Havuzu, klorsuz yapısı ve doğal atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Dört mevsim 22 derece! 'Kudret Havuzu'na ilgi

        Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu’nun kayalıkları arasından çıkan, yapılan düzenlemelerle modern bir yüzme kompleksine dönüştürülen Kudret Havuzu, havaların ısınması ile birlikte serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Doğal kaynak suyunun sürekli yenilenmesi sayesinde havuzda herhangi bir kimyasal veya klor kullanılmıyor.

        Doğal su kaynağı ile oluşan 3 havuzun geçmişi, resmi kayıtlarda 1530'lu yıllar olarak bilinse de Selçuklu Dönemi’ne kadar uzandığı rivayet ediliyor. Selçuklu Dönemi’nde 'Gavur hamamı' olarak bilinen havuz, 1956 yılında Osman Hulusi Efendi ve mahalleli tarafından yeniden kullanılabilecek duruma getirilmesinin ardından dakikada 11 metreküp debiyle kayaların arasından çıkan kaynak suyuyla sürekli besleniyor.

        "KİMYASAL BULUNMUYOR"

        Havuz görevlisi Sebahattin Çelik, havuzun yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Havuzumuz 2010 yılında yeniden restore edilmiştir. Yaz kış havuzun su sıcaklığı 22 derecedir. Kendi halinde devir daim yapan havuzumuzda kesinlikle temizlik maddesi, klor ve kimyasal bulunmamaktadır. Saatte 10 ton su ile kendisini yenileyen havuzlar, 2 saatte bir devir daim yapmaktadır. Mineral ve kükürt açısından zengin olan havuzun kas spazmlarına, kas ağrılarına ve birçok cilt hastalığına iyi geldiği söylenmekte. Doğal ve iki dağ arasında olması dikkat çekiyor ve bu doğallığı görenler elbette buraya uğramak istiyor" diye konuştu.

        Çevre illerden gelenler de doğallığı ve kanyon arasında olması ve kas ağrılarına iyi geldiğini düşündükleri için havuzu tercih ettiklerini belirtti.

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        #Kudret Havuzu
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