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        Haberler Yaşam Kazı çalışmasında bulunan bin 800 yıllık küpün sırrı çözüldü

        Kazı çalışmasında bulunan bin 800 yıllık küpün sırrı çözüldü

        Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, yapılan bir kazı çalışması sırasında bulunan bin 800 yıllık küpün o dönemde buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Bin 800 yıllık! Kazıda bulunan küpün sırrı çözüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmaları sırasında bulunan, yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirlenen ve 1,5 metre yüksekliğinde, 1 metre ağız çapındaki küp, tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nin bahçesinde sergileniyor.

        İznik yolu üzerindeki YHT tünel çalışmaları sırasında bulunan küp, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler arasında yer alıyor.

        Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, küpün YHT hattı çalışmaları sırasında bulunduğunu ve Aya Yorgi Kilisesi'nin bahçesinde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu söyledi.

        Küpler üzerinde yapılan karbon araştırmalarında eserlerin yaklaşık 1800 yıllık olduğunun belirlendiğini aktaran Özkök, içerisinden gıda örnekleri de bulunduğunu ifade etti.

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        Özkök, küplerin Bizans döneminde gıdaların muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığını belirterek "Yöre halkı aslında bunları buzdolabı olarak kullanmış. Yaptığımız karbon çalışmalarında içerisinde gıda örnekleri bulduk.

        Bizans İmparatorluğu'nda yaşayan insanlar küpü buzdolabı olarak kullanmış. Osmaneli'nin aslında ne kadar ileri seviyede bir şehir olduğunu, bir yerleşim alanı olduğunu bulduğumuz küpler sayesinde öğrenmiş olduk" dedi.

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