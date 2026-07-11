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        Haberler Yaşam Kelebekler Vadisi'nin çiçek bahçesi bu yıl da ziyaretçisini mest ediyor

        Kelebekler Vadisi'nin çiçek bahçesi bu yıl da ziyaretçisini mest ediyor

        Konya'da 11 bin 500 metrekarelik alanda 385 bin çiçeğin açtığı Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve fotoğraf alanlarıyla yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Konya'da masal diyarından fırlamış manzara

        Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yıl da rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan ve bu yıl 20 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açan bahçe, yaz günlerinde yerli ve yabancıların uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Bahçede 11 bin 500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.

        Bahçede farklı desenlerle oluşturulan çiçek düzenlemeleri, yürüyüş yolları, peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanları da gezenleri kendine hayran bırakıyor.

        Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebildiği bahçede oyun alanları da yer alırken, fotoğraf tutkunları için oluşturulan estetik figürler ve tematik düzenlemeler en çok ilgi gören bölümler arasında bulunuyor.

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        YÜZ BİNLERCE ZİYARETÇİ BAHÇEYİ GÖRMEYE GELİYOR

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

        Bahçenin Konya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğine işaret eden Pekyatırmacı, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını, ekiplerin titiz çalışmasıyla bahçenin yeni sezona hazırlandığını dile getirdi.

        "ZİYARETÇİLER FARKLI RENKLERİ, KOKULARI BURADA GÖREBİLECEKLER"

        Pekyatırmacı, bahçenin yalnızca çiçeklerin sergilendiği bir alan olmadığını, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebildiği yaşam alanı niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçilerimiz, 11 bin 500 metrekare alanda rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, mekanların içerisinde dolaşacaklar, huzur bulacaklar. Ben tüm hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, Konya dışından gelen misafirlerimizi çiçek bahçemize bekliyorum. Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle, yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Ziyaretçiler farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler. Her gün sabah 9'dan akşam 20'ye kadar bahçemiz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, misafirlerimizin hizmetinde."

        Ziyaretçilerden Muhsin Özlükurt da bahçede renklerin kendisini büyülediğini belirterek, unutamayacağı bir gün geçirdiğini dile getirdi.

        Kente Bursa'dan gelen İhsan Batmaz ise binlerce renkte açan çiçeklerin muhteşem görüntü oluşturduğunu, anı ölümsüzleştirmek için her detayı fotoğrafladığını anlattı.

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