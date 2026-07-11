Orman gülleri Taşlıoba Yaylası'nı renklendirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki yayla, sarı ve mor orman gülleriyle renklendi. Hoş kokulu zifin çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını yaylaya çekiyor.

Besici Osman Aydın, bu yıl 15 Haziran'dan itibaren mor çiçeklerin daha fazla açtığını belirterek "Bu yıl çiçeklere ayrı bir talep oldu" dedi.

Yaylaya bu yıl ayrı bir güzellik düştüğünü ifade eden Aydın, "Bugünlerden sonra solar bu çiçekler, bırakırlar kendilerini. Normalde bizim buralarda bu zamanlar dumanlı geçer ama son 2-3 yıldır havalar güzel olunca burasının da güzelliği ortaya çıktı. Şükürler olsun Allah'a bizlere böyle bir güzellik nasip etti" diye konuştu.

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Taşlıoba Yaylası'nda 40 yıldır yaylacılık yapan Zehra Karpuz ise ziyaretçilerin buraların fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Çiçeklerin yaklaşık bir ay boyunca açtığını belirten Karpuz, zifin çiçeklerinin çok güzel olduğunu, yaylayı çok sevdiğini kaydetti.