Rüyada arı görmek rızka, bereketli kazanca ve helal mala delalet eder, arı sokması kazancı kıskanan kimselere, arı kovanı görmek eve girecek berekete işaret eder.

Rüyada arı görmek, arının cinsine ve rüyada ne yaptığına göre birbirinden uzak iki yönde tabir edilir. Kovanında çalışan, bal yapan, sürü hâlinde sakin duran arı ile sokan, saldıran ve kovalayan arı aynı karşılığı almaz. Aynı ayrım türde de geçerlidir; bal arısı görmek ile sarı arı ya da eşek arısı görmek birbirinden ayrı tabir edilir.

Rüyada arı görmek

Rüyada arı görmek rızka delalet eder. Geçim tarafında zahmetsiz elde edilecek mala, iş hayatındaki bereketli kazanca ve helal yoldan gelen mülke işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek mal temizdir, içinde şüphe bulunmaz. Arı devaya ve iyiliğe de işarettir. Zorluk çekmeden sürdürülecek başarılı bir hayata ve bol kazanç getirecek bir işe delalet eder. Sağlık tarafındaki sıkıntılardan kurtulmak da aynı rüyanın karşılığıdır.

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Rüyada arı, çalışkan, güler yüzlü, kazancı yerinde ve insanlara hayrı dokunan bir kimsenin de işaretidir. Tek bir arı görüldüğünde tabir böyle bir kimseye döner; rüya sahibinin yakınında, emeğiyle kazanan ve kazancından başkasına da pay veren biri vardır. Çok sayıda arı görmek nimete ve ganimete delalet eder. Arı kovanının başında durup arıların girip çıktığını görmek geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine, rızkın bol olacağına ve evin ihtiyacının eksilmeyeceğine işaret eder.

Bu hükmü arının cinsi ile arının rüyada yaptığı iş değiştirir. Bal yapan, kovanda çalışan, sakin duran, toplanan ya da yakalanan arı bereket ve helal kazanç tarafında kalır. Arının rüya sahibine dokunmadan görülmesi hükmü hayır tarafında tutar. Sokan, saldıran, kovalayan arı ile sarı arı, eşek arısı ve yaban arısı görmek ise düşmana, kazancı kıskanan ve merhametten uzak kimselere delalet eder.

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Rüyada arı sokması

Rüyada arı sokması, rüya sahibinin kazancını kıskanan kimselerin bulunduğuna işaret eder. Elde edileni çekemeyen, eksilmesini isteyen biri çevrededir. Rüya, kazancın elden gideceğini değil, o kazanca göz dikmiş birinin varlığını haber verir. Rüyada arı soktuğunu görmek, yakın bir dostun rüya sahibini hayal kırıklığına uğratacağına delalet eder; güvenilen kimse uzaktan biri değil, rüya sahibinin hâlini bilen yakınlarından biridir.

Rüyada arı sokması görmek de bu hükmü paylaşır, kıskançlığın sözde kalmayıp rüya sahibinin işine dokunacağına yorulur. Arının nereye ve kaç kez dokunduğu tabiri değiştirmez. Rüyada arı sokmak, sokulan yerin acıması ve arı ısırması tabirde birbirinden ayrılmaz; üçü de kazanca yönelen hasede delalet eder.

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Rüyada elini arı sokması

Rüyada elini arı sokması bol kazanca delalet eder. Kazancın daim olacağına, mal varlığının ikiye katlanacağına ve rüya sahibinin ömrü boyunca para tarafında sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder. Parmağını arı sokması ise başarılı bir iş hayatına ve sıkıntıların sona ermesine yorulur.

Rüyada arı sokması ve şişmesi

Rüyada arı sokması ve şişmesi, iş hayatında ileriye dönük başarılı adımlar atılacağına işaret eder. Sokulan yerin şiştiğinin görülmesi, atılan adımın karşılığını vereceğine ve tutulan işin büyüyeceğine delalet eder.

Rüyada arı sokması ve iğnesini çıkarmak

Rüyada arı sokması ve iğnesini çıkarmak, uzun zamandır devam eden sorunların son bulacağına delalet eder. İğnenin çıkarılması, rüya sahibini yoran işin kaynağının ortadan kalkacağına ve gidişatın düzeleceğine işaret eder.

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Rüyada arılar görmek

Rüyada arılar görmek nimete ve ganimete delalet eder. Rüyada arı topluluğu görmek, aile ile birlikte mutlu bir hayat sürüleceğine ve rızkın ömür boyu devam edeceğine işaret eder. Arı sürüsü görmek sıkıntıların sona ereceğine yorulur. Bir sürü arı ya da çok arı görmek, uzun süredir ödenemeyen borçların kapanacağına delalet eder. Arıların sayıca çokluğu, gelecek nimetin de bollukla geleceğini gösterir.

Rüyada arı oğulu görmek

Rüyada arı oğulu görmek, üzüntülerin sona ereceğine ve rızkın artacağına delalet eder. Gelirde gözle görülür bir yükselme olacağına, aile tarafında hayırlı gelişmeler yaşanacağına ve rüya sahibinin sözü dinlenen bir kimse hâline geleceğine işaret eder. Oğul arı görmek, oğul arısı görmek ve arının oğul vermesi de bu müjdeyi taşır.

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Rüyada arı oğulu yakalamak isteklerin gerçekleşmesine yorulur. Çok sayıda arı bulup almak nimete kavuşmaya, eşek arısı tutmak ise şans gelmesine ve geçimin genişlemesine delalet eder.

Rüyada eşek arısı görmek

Rüyada eşek arısı görmek kötü nefse ve ahlaksız kimselere delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde, gözettiği ölçüleri gözetmeyen ve zararından çekinilen biri vardır. Aynı rüya bir yolculuğa çıkılacağına da işaret eder. Eşek arı görmek de aynı tabire girer. Eşek arısı sürüsü görmek, bu kimselerin sayıca çok olduğuna ve rüya sahibinin çevresini tuttuğuna yorulur.

Rüyada eşek arısı sokması

Rüyada eşek arısı sokması kin ve nefrete delalet eder. Ahlaksız bir kadın yüzünden kedere ve sıkıntıya düşüleceğine, yakın çevreden bir dostun ihanetine uğranacağına işaret eder. Eşek arı sokması da aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada eşek arısı kovaladığını görmek

Rüyada eşek arısı kovaladığını görmek, çevrede rüya sahibini kıskanan kimselerin bulunduğunu gösterir. Eşek arısı saldırısına uğramak da bu düşmanlığa yorulur; merhametten ve şefkatten uzak bir kimsenin rüya sahibine zarar verme niyetinde olduğuna delalet eder.

Rüyada eşek arısı yuvası görmek

Rüyada eşek arısı yuvası görmek, düşmanlığın toplandığı bir yere işaret eder. Rüya sahibine zarar vermek isteyen kimselerin bir arada bulunduğuna ve aralarında anlaştığına delalet eder.

Rüyada bal arısı görmek

Rüyada bal arısı görmek güler yüzlü ve hayırlı bir adamla tabir olunur. Kazanca ve berekete, herkese iyiliği dokunan bir kimsenin rüya sahibinin hayatına gireceğine delalet eder. Aynı rüya şifa anlamı da taşır, hasta için sağlığın düzelmesine ve salih bir eşe ya da evlada işaret eder. Bal arıları görmek ve bal arısı topluluğu görmek bereketin çoğalmasına yorulur.

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Rüyada bal arısı sokması

Rüyada bal arısı sokması, zahmetle ama helal yoldan kazanılacak mala işaret eder. Sokan arının bal arısı olması hükmü hayır tarafına çevirir, rüya şifaya da yorulur. Bal arısının sokması da aynı anlama gelir.

Rüyada bal yapan arı görmek

Rüyada bal yapan arı görmek maddi ve manevi kazanca yorulur. Aile hayatına bereket ve bolluk geleceğine işaret eder. Arının bal yaptığını görmek de aynı müjdeyi verir.

Rüyada arının türüne ve görünüşüne göre tabiri

Arının cinsi ve görünüşü, rüyanın hayra mı yoksa düşmanlığa mı yorulacağını belirler. Sarı arı ile yaban arısı görmek kavgaya, düşmanlığa ve iftiraya çeker. Büyük arı, kraliçe arı, kırmızı arı ve ölü arı ise kazanç, koruma ve sağlık tarafında kalır; bu görünüşlerde hüküm rüya sahibinin lehinedir.

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Rüyada büyük arı görmek

Rüyada büyük arı görmek, işlerde arada bozulma olsa da gidişatın iyi olacağına ve büyük, hayırlı kazançlar elde edileceğine işaret eder. Gelirde sürekli bir artışa delalet eder. Evli kimse için kız evlada, evli olmayan için miras yoluyla gelecek mala yorulur. Kocaman arı görmek de aynı tabire girer.

Rüyada sarı arı görmek

Rüyada sarı arı görmek harp edici bir düşmana delalet eder. Kavgaya, uzun sürecek bir mücadeleye ve zehirli şeyler yiyip içmeye işaret eder. Bir köye ya da şehre sarı arıların girdiğini görmek, o yere heybetli ve cesur askerlerin gireceğine yorulur. Sarıca arı ve sarıca arısı görmek de aynı düşmanlığa delalet eder. Sarı arı öldürmek düşmanı kahretmeye, sarı arı saldırısına uğramak ise o düşmanın harekete geçtiğine işaret eder.

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Rüyada kraliçe arı görmek

Rüyada kraliçe arı görmek salih bir insanla tabir olunur. Sevilen kimselerden gelecek desteğe, işlerde önemli bir kazanca ve rüya sahibini koruyan kimselerin çevresinde bulunduğuna işaret eder. Zor günlerin sona ereceğine delalet eder. Ana arı görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada yaban arısı görmek

Rüyada yaban arısı görmek iftiraya işaret eder. Rüya sahibi hakkında asılsız sözler yayılacağına ve itibarına dokunacak bir dedikoduya delalet eder. Yabani arı görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada ölü arı görmek

Rüyada ölü arı görmek kazancın hiçbir şekilde azalmayacağına işaret eder. Para tarafındaki sıkıntıların yeni işlerle çözüleceğine delalet eder; ağır bir hastalıktan korunmaya da yorulur. Ölmüş arı görmek de aynı anlama gelir.

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Rüyada kırmızı arı görmek

Rüyada kırmızı arı görmek, uzun yıllardır hayal edilen şeylere kavuşulacağına işaret eder. Yeni bir işin ve yeni bir hayatın kapısının aralanacağına, ticaret tarafında ilerleme kaydedileceğine delalet eder. Kızıl arı görmek de bu hükümle tabir edilir.

Rüyada arı kovanı görmek

Rüyada arı kovanı görmek kişinin eşiyle tabir olunur. Kovandaki bal kadının malı, kovandaki arılar ise çocuklarıdır. Aynı rüya verimli bir işe, iş sahibi olunacağına ve rüya sahibine yardım edecek birinin çıkacağına işaret eder. Sağlığın düzelmesine, can bulmaya, hastalıktan ve parasızlıktan kurtulmaya delalet eder. Arı kovanları görmek ve çok sayıda arı kovanı görmek, malın çoğalacağına ve zenginliğe yorulur.

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Rüyada arı yuvası görmek

Rüyada arı yuvası görmek bereketin, başarının ve mutluluğun habercisidir. Arıların yuva kurduğunu görmek, rüya sahibinin emeğinin boşa gitmeyeceğine ve eline geçecek hayrın kalıcı olacağına işaret eder.

Rüyada arı peteği görmek

Rüyada arı peteği görmek çarelere ve sevindirecek haberlere işaret eder. Berekete ve zenginliğe yorulur. İş hayatında itibarın artacağına, maddi ve manevi tatmin sağlayacak bir terfiye delalet eder.

Rüyada arı ve bal görmek

Rüyada arı ve bal görmek rakiplere karşı büyük bir galibiyete işaret eder. Bal, rızkın olgunlaşmış hâlidir; dertli ve kederli günlerin geride kalacağına, maddi ve manevi sıkıntıların sona ereceğine ve helal yoldan kazancın artacağına delalet eder. Bal ve arı görmek, arı balı görmek ve arı ve bal peteği görmek de aynı galibiyeti haber verir.

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Rüyada arı öldürmek

Rüyada arı öldürmek beklenmeyen bir habere ve maldan zarara işaret eder. İşlerin ters gideceğine, eldeki fırsatın değerlendirilemeyeceğine ve emek verilen bir işten beklenen karşılığın alınamayacağına delalet eder. Öldürülen arı rüya sahibinin rızkıdır, onu öldürmek de rızkı kendi eliyle eksiltmeye yorulur. Arı öldürdüğünü görmek de aynı zararı haber verir.

Rüyada eşek arısı öldürmek

Rüyada eşek arısı öldürmek hayırlı bir işe işaret eder. Uzun zamandır süren bir düşmanlığın biteceğine, dertlerin sona ereceğine ve huzura kavuşulacağına delalet eder. Öldürülen arının eşek arısı olması hükmü değiştirir, ortadan kalkan şey rızık değil düşmanın kendisidir. Üzerine hücum eden eşek arılarını kovduğunu görmek zulümden ve saldırıdan emin olmaya işaret eder. Rüyada arı kovalamak da bu tabire girer, rüya sahibinin kendisine zarar veren kimseyi uzaklaştıracağına delalet eder.

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Rüyada arı kovalaması

Rüyada arı kovalaması, alçak kimseler arasında mağdur kalınacağına işarettir. Rüya sahibi hak etmediği bir muameleyle karşılaşır ve derdini anlatacak birini bulamaz. Bu kimseler karşısına tek tek değil, bir arada çıkar. Arının kovaladığını görmek ise sıkıntının uzaktan değil yakından geleceğini gösterir, yakın birinin sözü rüya sahibini incitir.

Rüyada arıdan kaçmak

Rüyada arıdan kaçmak barış ve sevgi içinde olunacağına işaret eder. İşlerin açılacağına delalet eder. Girilecek yol hayırlıdır, kazanç da artar. Arılardan kaçmak ve arı sürüsünden kaçmak, ev halkı arasındaki dirliğe ve birliğe yorulur. Rüyada arıdan korkmak murada ermeye, sıkıntılardan kurtulmaya ve bolluk içinde bir hayata işaret eder; eşek arısından korkmak ise hayatta hayırlı değişiklikler olacağına ve gelirin yükseleceğine delalet eder.

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Rüyada arı saldırması

Rüyada arı saldırması merhametsiz ve şefkatsiz kimselerin işaretidir. Rüya sahibinin zararına razı olan, sıkıntısını görüp elini uzatmayan kimselerin varlığına delalet eder. Arıların hep birlikte üzerine gelmesi, bu kimselerin bir olup rüya sahibini güç duruma düşüreceğine işaret eder.

Rüyada arının göründüğü yere göre tabiri

Arının girdiği yer, gelecek hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Eve giren arı aile tarafındaki huzura ve dirliğe, kulağa giren arı kazanç ve itibar tarafına delalet eder. Her iki yerde de hüküm hayra yorulur; arının içeri girmesi, rızkın rüya sahibinin bulunduğu yere kadar geldiğine işaret eder.

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Rüyada evde arı görmek

Rüyada evde arı görmek, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin çözüleceğine işaret eder. Huzurun ve mutluluğun yakalanacağına, aile içinde birliğe ve uyuma delalet eder. İş tarafında sevilen kimselerden yardım görüleceğine de yorulur.

Rüyada evi arı basması bolluk ve berekete işarettir. Rızkın genişleyeceğine ve eve girecek malın çoğalacağına delalet eder, cefa çekildikten sonra kavuşulan başarıya da yorulur. Arıların saldırgan olduğu görülmüşse tabir başka yöne döner, para tarafında zorlayıcı meselelerle karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada kulağa arı girmesi

Rüyada kulağa arı girmesi, kazancın eskisine oranla artacağına işaret eder. Borçların bitirileceğine ve uzun süredir devam eden bir sıkıntının hayırla kapanacağına delalet eder. Kulağına arı girmesi de aynı hükümle tabir edilir. Sağ kulağa arı girmesi yapılan işlerle takdir görmeye, sol kulağa girmesi ise emeğin karşılığını almaya ve daha üst kademelere gelmeye yorulur.