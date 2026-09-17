Rüyada baba görmek, ukde kalmış bir isteğe kavuşmaya, helal kazanca ve işlerde mevki yükselmesine delalet eder.

Rüyada baba görmek için verilen hüküm, babanın rüyada hangi hâlde göründüğüne göre değişir. Hayatta mı yoksa vefat etmiş mi olduğu, genç mi yaşlı mı göründüğü, güler yüzlü mü kızgın mı durduğu ve rüya sahibinin ona ne yaptığı tabiri doğrudan belirleyen ölçülerdir. Üvey baba, kayın baba ve baba evi de bu başlığın içinde, kendi hükümleriyle yorumlanır.

Rüyada baba görmek

Rüyada baba görmek, içinde ukde kalmış bir isteğe kavuşmaya ve muradına ermeye işaret eder. Geçim tarafında helal kazanca, malın korunmasına, beklenmedik bir yerden gelecek rızka ve mali sıkıntının yakın birinin desteğiyle kapanmasına delalet eder. Baba, kişinin sırtını dayadığı güç ve himaye yeri sayıldığı için bu rüya, olaylar karşısında cesaret kazanmaya, zorlukların dağılmasına ve işte mevki yükselmesine yorulur. Zor bir işe girişmiş kimse için o işin kolaylaşmasına, yolda kalmış bir meselenin yeniden açılmasına delalet eder.

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Hasta olan biri babasını rüyasında görürse şifa bulacağına tabir edilir. Borcu olan için borcun kapanmasına, ticaretle uğraşan için kazancının çoğalmasına, bekâr biri için hayırlı bir kısmetin çıkmasına yorulur. Kendi babasını görmek, kişinin kendi soyunu görmesi sayılır. Anasını, babasını, dedesini ve akrabalarını rüyada görmek hayırlı rüyalardandır. Babayı rüyada güler yüzlü ve rahat görmek hayrın çabuk geleceğine, yorgun ve dalgın görmek ise beklemede kalan bir işin biraz daha uzayacağına delalet eder.

Rüyada babayı çıplak görmek

Rüyada babayı çıplak görmek, büyük bir rahatlığa kavuşulacağına ve omuzdaki yükün hafifleyeceğine tabir edilir. Kötülüklerden uzak kalınacağına, istenen işlerin zorlanmadan yoluna gireceğine işaret eder. Babanın avret yerini görmek ve ölmüş babayı çıplak görmek de bu hükme girer; rüya sahibinin bir borçtan ya da vazifeden kurtulacağına delalet eder.

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Rüyada babayı genç görmek

Rüyada babayı genç görmek başarıya ve zafere, rahat bir yaşama, iş hayatında terfiye ve makamın yükselmesine işaret eder. Zor bir dönemin ardından işlerde ferahlığa delalet eder. Ölmüş babayı genç görmek ve babanın gençliğini görmek de aynı anlama gelir; geride kalanların hâlinin düzeleceğine ve haneye hayır gireceğine yorulur. Babanın gençleştiğini görmek, uzun süredir beklenen bir işin nihayet hareketleneceğine tabir edilir.

Rüyada üvey baba görmek

Rüyada üvey baba görmek, bilgili kimselerle girişilen işlerde büyük başarı elde edileceğine tabir edilir. Zararlı alışkanlıkların bırakılacağına ve uzun süredir istenen bir işe zorlanmadan kavuşulacağına delalet eder. Üvey babayı evin içinde görmek, aile içinde yeni kurulan bir düzenin oturacağına işaret eder.

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Rüyada ölmüş babayı görmek

Rüyada ölmüş babayı görmek, aile içinde ve akrabalar arasındaki sıkıntıların kısa sürede çözüleceğine işaret eder. Hiç ummadığı bir yerden yardım haberi alacağına, darda kalınan bir meselede kendisine destek çıkacak birinin bulunacağına delalet eder. Rüya, aynı zamanda ölenin kendisi için dua ve sadaka beklediğine yorulur. Onun adına yapılan hayır ona ulaşır. Babasının hasletlerinin ve öğütlerinin kişide yaşamaya devam ettiğine de tabir edilir.

Rahmetli babayı görmek, ölen babayı görmek ve vefat etmiş babayı görmek aynı rüyanın söyleyişleridir, hepsi bu hükme girer. Ölmüş babanın eve geldiğini görmek, hane halkı arasındaki dargınlığın ve sıkıntının çözüleceğine delalet eder. Ölmüş babasını evin içinde dolaşırken, bir köşede otururken ya da kapıdan girerken görmek de bu tabirin içindedir ve geride kalanların işlerinin düzeleceğine işaret eder.

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Uzun süredir kapanmayan bir mesele bu rüyanın ardından hayırla bağlanır, aile içinde bölünmüş sayılan bir iş yeniden konuşulur. Babanın rüyada bir şey söylemesi, verdiği öğüde uyulmasının rüya sahibinin hayrına olacağına yorulur.

Rüyada ölmüş babayı canlı görmek

Rüyada ölmüş babayı canlı görmek, rüya sahibinin çevresine yapacağı yardımlara ve hayra işaret eder. Beklenmedik bir kazanca ve haneye girecek bolluğa da yorulur. Uzun süredir çözülmeyen işlerin yoluna gireceğine ve vazgeçilmiş bir meselenin yeniden hareket kazanacağına delalet eder. Ölmüş babayı yaşıyor görmek de aynı anlama gelir.

Ölmüş babayı canlı görüp onunla konuşmak, rüya sahibine gelecek imkândan başkalarının da faydalanacağına ve verilen emeğin karşılığını bulacağına işaret eder. Babayı sağlıklı, dinç ve keyfi yerinde görmek hayrın büyüklüğünü artırır; yorgun ve suskun görmek, ardından yapılacak duanın beklendiğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin geçimi darlık görmez, bir işi kapanırsa yerine başkası açılır.

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Rüyada ölmüş babanın dirildiğini görmek, her zorlukta bir kolaylık bulunacağına işaret eder. Uzayan sıkıntıların çözüleceğine ve kederin yerini sevincin alacağına delalet eder. Babanın ölüp dirildiğini görmek de bu yönde tabir edilir.

Rüyada ölmüş babanın yüzünü görmek

Rüyada ölmüş babanın yüzünü görmek, onun öğütlerinin ve ahlakının rüya sahibinde yaşadığına, aldığı terbiyenin işine yarayacağına yorulur. Yüzünü aydınlık ve güler görmek, ardından yapılan duanın ve hayrın yerine ulaştığına, geride kalanların da bu hayırdan pay alacağına delalet eder. Babayı mutlu ve neşeli görmek, aile içinde uzayan bir sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Ölmüş babayı yatakta yatarken görmek de bu hükümle tabir edilir ve hane halkının rahat edeceğine yorulur. Babanın yüzünü seçemeden, uzaktan görmek ise rüya sahibinin ona borçlu kaldığı bir vazifeyi hatırlamasına delalet eder.

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Rüyada ölmüş babanın tekrar öldüğünü görmek

Rüyada ölmüş babanın tekrar öldüğünü görmek, sağlık sıkıntılarıyla geçen bir dönemin kapanacağına işaret eder. Dertlere derman bulunacağına, uzun süre bırakılmış bir işe yeniden başlanacağına tabir edilir. Mal ve mülk sahibi olmaya da delalet eder. Ölen babanın tekrar öldüğünü görmek de aynı şekilde tabir edilir. Rüyada bu ölümün peşinden ağlandığı görülmüşse, kederin ardından gelecek bir ferahlığa ve hane içindeki sıkıntının azalmasına tabir edilir.

Rüyada ölmüş babaya su vermek

Rüyada ölmüş babaya su vermek, birine iş imkânı sağlanacağına, karşılığında hayır duası alınacağına ve beklenmedik bir bolluğa işaret eder. Ölmüş babaya ekmek vermek ve ölmüş babayla yemek yemek, rızkın çeşitleneceğine, harcananın yerine daha fazlasının geleceğine ve mülk sahibi olunacağına tabir edilir. Ölmüş babanın kızından su istemesi, ölenin ardından yapılacak hayra ihtiyaç duyduğuna yorulur. Ölmüş babaya para vermek de verme yönündeki rüyalardandır ve verilen sadakanın ona ulaşacağına, rüya sahibinin de bu hayırdan bereket göreceğine işaret eder.

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Rüyada babanın mezarını görmek

Rüyada babanın mezarını görmek, yaşamın istenen şekilde ilerleyeceğine, maddi huzura ve hayırlı gelişmelere işaret eder. En umutsuz anda hayırlı bir kapının açılacağına delalet eder. Babasının mezarını görmek de aynı tabire girer. Ölmüş babanın mezarını ziyaret etmek, orada edilen duanın kabul göreceğine ve rüya sahibinin gönlündeki sıkıntının dağılacağına yorulur. Mezarı bakımlı ve temiz görmek, geride kalanların işlerinin yolunda gideceğine işaret eder.

Rüyada babayla kavga etmek

Rüyada babayla kavga etmek, kısa zamanda hayırlı bir kazanç elde edileceğine işaret eder. İş hayatında yeni yolların açılacağına, düşmanlık besleyen kimsenin rüya sahibinden çekineceğine ve hastalıktan kurtulunacağına delalet eder. Baba ile kavga etmek ve babayla ağız kavgası etmek de bu hükümle yorulur. Kavganın sesli ve sert geçmesi hükmü bozmaz; işini büyütmek isteyen kimse için önündeki engelin kalkacağına, hasta olan için sağlığına kavuşacağına tabir edilir.

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Kavganın küslükle bittiği görülmüşse hüküm döner. Küsülerek ayrılan bir kavga, ev içindeki huzursuzluğa ve aile bağının gevşemesine delalet eder. Barışarak biten kavga ise aradaki meselenin kapanmasına ve hanenin rahat etmesine yorulur.

Ölmüş babayla kavga etmek ve anne babayla kavga etmek de bu hükmün içinde sayılır, ikisi de hayırlı kazanca ve işlerin açılmasına tabir edilir.

Rüyada babayla tartışmak

Rüyada babayla tartışmak, kişinin kendi ayakları üzerinde duracağına ve kendi kararını kendi verecek duruma geleceğine yorulur. İşinde sözünün geçeceğine, uzun süredir beklettiği bir meselede adım atacağına işaret eder. Baba ile tartışmak, ev içinde konuşulamayan bir konunun açılacağına ve hayırlı bir neticeye bağlanacağına delalet eder. Tartışmanın sonunda babanın haklı çıktığı görülmüşse, alınacak öğüdün rüya sahibini zarardan koruyacağına tabir edilir. Genç bir kimse bu rüyayı görürse kendi işini kuracağına, evli biri görürse hane içindeki işleri tek başına çekmekten kurtulacağına yorulur.

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Rüyada babadan dayak yemek

Rüyada babadan dayak yemek, verilen emeğin boşa gitmeyeceğine ama atılacak adımların daha temkinli atılması gerektiğine işaret eder. Hastalıktan kurtulmaya, kısmetin açılmasına ve yüksek bir makama gelmeye de tabir edilir. Babanın dövdüğünü görmek, girişilecek işlerle dikkat çekileceğine ve maddi manevi ilerlemeye delalet eder. Babanın kızını dövdüğünü görmek, o kızın eline geçecek bir hayra yorulur. Babanın dayak yediğini görmek, hane içinde söz sahibi olan kimsenin bir işte zor duruma düşeceğine ama zararın telafi edileceğine tabir edilir. Rüyada babayı dövmek de dayak hükmünün içinde sayılır ve emeğin karşılıksız kalmayacağına işaret eder.

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Rüyada babadan tokat yemek, rüya sahibinin yanlış bir adımdan döneceğine ve işini sağlama alacağına tabir edilir. Babanın tokat atması kısmetin açılmasına, ölmüş babadan tokat yemek ise geride kalan bir meselenin hayırla kapanmasına delalet eder.

Rüyada babanın kızdığını görmek

Rüyada babanın kızdığını görmek, kötü niyetli kimselere karşı üstünlük sağlanacağına işaret eder. Rüya sahibine zarar vermek isteyen kişinin maksadına ulaşamayacağına delalet eder. Babaya kızmak, aradaki meselenin konuşularak çözüleceğine ve hayırlı bir karar alınacağına tabir edilir. Babanın kızıp bağırdığını görmek, rüya sahibinin önündeki bir zarardan vaktinde haberdar olacağına ve tedbirini alacağına yorulur.

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Rüyada ölmüş babanın kızması, yıllar sonra huzurlu günler görüleceğine tabir edilir. Kardeşlerle birlikte girilen bir işin hayırlı sonuçlanacağına da delalet eder. Ölmüş babayı sinirli görmek aynı yönde yorulur ve miras ya da mal meselesinde adaletin gözetilmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada ölmüş babanın kızıyla konuşmaması, babanın rüya sahibine kırgın olduğuna işaret sayılır. Onun adına verilecek sadakanın ve yapılacak duanın bu kırgınlığı gidereceğine delalet eder. Ölmüş babanın konuşmaması, asık yüzle durup yanıt vermemesi de aynı kırgınlığa yorulur. Babanın yüzünü çevirip sessiz kalması, geride bıraktığı bir vasiyetin ya da hakkın yerine getirilmediğine delalet eder; bu hak ödendiğinde rüya sahibinin işlerinin açılacağına yorulur.

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Rüyada anne baba görmek

Rüyada anne baba görmek, yaşamın rahatlayacağına ve kötü kişilerin rüya sahibinin çevresinden uzaklaşacağına tabir edilir. Huzurlu bir aile hayatına kavuşulacağına, haneye bolluk ve bereket gireceğine, sıkıntıların teker teker sona ereceğine delalet eder. Anne baba ile konuşmak, alınacak öğütle doğru yolun bulunacağına ve anne baba duasının arkada duracağına işaret eder. Baba ve anneyi bir arada, yan yana görmek hükmü kuvvetlendirir ve dağılmış sayılan bir işin toparlanacağına yorulur. Evden uzak yaşayan biri için bu rüya, aileyle arasındaki mesafenin kapanacağına ve hasret gideren bir buluşmaya tabir edilir.

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Rüyada ölmüş anne babayı görmek

Rüyada ölmüş anne babayı görmek, iyi ve mutlu bir haber alınacağına işaret eder. İçinde bulunulan sıkıntıdan kurtulunacağına delalet eder. Ölmüş anne ve babayı birlikte görmek, aile içindeki bir düğümün çözüleceğine ve geride kalanların birbirine yakınlaşacağına tabir edilir. Ölen anne babayı görmek, ikisinin de ardından yapılacak hayra ve duaya işaret sayılır. Bu hayır, rüya sahibinin işlerine bereket olarak döner. Onları evin içinde görmek haneye girecek rızka, dışarıda görmek ise uzaktan gelecek bir habere delalet eder.

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek, ev halkı arasına girecek bir mesafeye ve ayrılığa delalet eder. Anne baba kavga etmek, hanedeki bir meselenin büyümeden kapatılması gerektiğine işaret eder. Babanın anneyi dövmesi, aile içinde söz sahibi olan kimsenin sert bir karar alacağına yorulur. Anne babanın kavga etmesinin ardından barıştıklarının görülmesi, aradaki dargınlığın kalkacağına ve haneye yeniden huzur geleceğine tabir edilir.

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Rüyada anne babanın boşandığını görmek

Rüyada anne babanın boşandığını görmek, güvenilen birinin niyetinin açığa çıkacağına ve kişinin kendini koruyacağına işaret eder. İş ve eğitim hayatında büyük adımlar atılacağına, aradaki dargınlıkların çözüleceğine tabir edilir. Anne babanın boşanması ve anneyle babanın ayrıldığını görmek de aynı hükme girer. Boşanmanın ardından ağlandığı görülmüşse, üzüntülü görünen bir gelişmenin sonunda rüya sahibinin lehine döneceğine delalet eder.

Rüyada babanın anneyi aldattığını görmek

Rüyada babanın anneyi aldattığını görmek, güvenilen bir kimsenin gerçek niyetinin ortaya çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin bu kişiden gelecek zarardan korunacağına, gizli kalan bir meselenin gün yüzüne çıkacağına işaret eder. Annenin babayı aldattığını görmek de aynı hükmü taşır. Bu rüya, ev içinde saklanan bir bilginin öğrenilmesine ve kimin hangi tarafta durduğunun anlaşılmasına delalet eder. Rüya sahibi, işini kime emanet edeceğini bilerek adım atar.

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Rüyada babaya sarılmak ve öpmek

Rüyada babaya sarılmak, başa bela olan bir sorunun büyümeden çözüleceğine işaret eder. Sağlık sıkıntılarının şifa bulacağına, makam ve rütbe edinileceğine delalet eder. Babayla sarılmak, rüya sahibinin arkasında duracak birinin çıkacağına ve yalnız bırakılmayacağına tabir edilir. Babaya sarılıp öpmek, aile içindeki bağın kuvvetleneceğine ve alınan duanın yolu açacağına yorulur. Sarılırken babanın da karşılık verdiği görülmüşse, istenen işin kabul göreceğine ve bir büyüğün desteğiyle bitirileceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş babaya sarılmak

Rüyada ölmüş babaya sarılmak, uzun zamandır beklenen bir olayın gerçekleşeceğine işaret eder. Hayata güvenilir ve destek olacak birinin gireceğine delalet eder. Ölmüş babayı canlı görüp sarılmak, uzaktaki bir kimseyle görüşüleceğine ve rüya sahibinin ferahlığa çıkacağına tabir edilir. Ölen babaya sarılmak da aynı müjdeye işaret eder. Ölmüş babayla sarılmak, onun ardından yapılan hayrın kabul gördüğüne ve rüya sahibinin sıkıntılı bir işten kurtulacağına delalet eder.

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Rüyada babaya sarılıp ağlamak

Rüyada babaya sarılıp ağlamak, gözyaşının hayra döndüğü rüyalardandır. Üzüntülü bir meselenin kapanacağına, gönüldeki sıkıntının dağılacağına işaret eder. Ölmüş babaya sarılıp ağlamak, kederin ardından gelecek bir müjdeye delalet eder.

Rüyada ölmüş babanın elini öpmek

Rüyada ölmüş babanın elini öpmek, uzun süredir devam eden çalışmalardaki sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Sevilen bir kimse olunduğu için her zaman insanların desteğinin görüleceğine ve daha bereketli bir hayata delalet eder. Üzerindeki yüklerden kurtulmaya da tabir edilir. Babanın elini öpmek, anne baba duasının alınacağına ve hayırlı bir yola girileceğine yorulur.

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Rüyada babayı öpmek

Rüyada babayı öpmek, eşler arasında çıkacak bir tartışmanın sağduyuyla tatlıya bağlanacağına işaret eder. Yapılan yatırımın kâr getireceğine, sağlık sorunlarının çözüleceğine ve borçların kapanacağına delalet eder. Babanın yanaktan öpmesi, hane içinde beklenen bir hayra tabir edilir.

Rüyada babayla konuşmak

Rüyada babayla konuşmak, sıkıntıların biteceğine ve yeni iş ilişkileri kurulacağına işaret eder. Rızkın günden güne genişleyeceğine, edilen dileklerin kabul göreceğine delalet eder. Baba ile konuşmak, rüya sahibinin aklındaki işte doğru kararı vereceğine yorulur. Babayla telefonda konuşmak, uzaktan gelecek bir habere tabir edilir. Konuşmanın uzun ve tatlı geçmesi hayrın büyüklüğüne, yarıda kesilmesi ise işin biraz gecikeceğine işaret eder. Babanın konuşurken bir iş tarif etmesi, o yolda yürümenin rüya sahibine kazanç getireceğine delalet eder.

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Rüyada ölmüş babayla konuşmak

Rüyada ölmüş babayla konuşmak, ölenin ardından hayır ve dua beklediğine işaret eder. Onun adına verilecek sadakanın rüya sahibinin işlerini açacağına, hassas bir döneme girileceğine ve bu dönemde sabırlı davranılması gerektiğine delalet eder. Ölmüş babasını görmek ve konuşmak, geride kalan bir vasiyetin ya da öğüdün yerine getirilmesi gerektiğine tabir edilir. Ölmüş baba ile konuşmak sırasında onun güler yüzlü durması, aile içindeki bir meselenin hayırla kapanacağına yorulur.

Rüyada ölmüş babanın sesini duymak

Rüyada ölmüş babanın sesini duymak, kazancın yerine geleceğine ve zararın yavaş yavaş kapanacağına işaret eder. Alınan destekle sorunların çözüleceğine, eşler arasındaki dargınlığın sona ereceğine ve sıkıntıların dağılacağına delalet eder. Baba diye seslenmek, bir büyüğün yardımına ihtiyaç duyulacağına yorulur.

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Rüyada babanın para vermesi

Rüyada babanın para vermesi, iş hayatında düşmanlık besleyenlerin uzaklaşacağına işaret eder. Rakiplere üstünlük sağlanacağına, küskün olunan biriyle aradaki dargınlığın kalkacağına ve anne baba duası alınacağına tabir edilir. Babadan para almak, rüya sahibinin geçiminin genişleyeceğine ve sırtını dayayacağı bir desteğin çıkacağına delalet eder.

Babanın para verdiğini görmek, beklenen bir imkâna kavuşulacağına ve vakti gelmiş bir ödemenin kolaylıkla yapılacağına işaret eder. Babanın araba aldığını görmek, yapılan iyiliğin karşılığının görüleceğine ve doğru bir yatırımla gelecek bolluğa delalet eder; babanın ev aldığını görmek de dert ve sıkıntıların çözülmesine, borçların kapanmasına yorulur. Babanın araba sürdüğünü görmek, işlerin rüya sahibinin istediği yöne gideceğine tabir edilir.

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Rüyada ölmüş babanın para vermesi

Rüyada ölmüş babanın para vermesi, aile içinde paylaşılacak bir kazanca işaret eder. Miras ya da mal paylaşımına delalet eder ve bu paylaşımın adil olması gerektiğine yorulur. Ölmüş babadan para almak, geride kalan bir hakkın rüya sahibine ulaşacağına tabir edilir. Ölmüş babadan para istemek, başvurulacak bir kimseden destek geleceğine ve bu desteğin esirgenmeyeceğine işaret eder. Ölen babanın para vermesi de aynı şekilde yorulur.

Rüyada babanın hasta olduğunu görmek

Rüyada babanın hasta olduğunu görmek, zorlukların aşılacağına ve huzursuzlukların sona ereceğine işaret eder. Askıda kalmış işlerin tamamlanacağına, sıkıntıların azalıp rahat bir dönemin başlayacağına tabir edilir. Babayı hasta görmek, hane halkının darlıktan çıkacağına delalet eder. Babasını hasta görmek, uzun zamandır bir türlü konuşulamayan meselenin açılıp hayırla bağlanacağına işaret eder. Hasta olan babayı iyileşmiş görmek, beklemede kalan bir işin hayırla neticeleneceğine ve haneye şifa gireceğine yorulur.

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Rüyada ölmüş babayı hasta görmek

Babanın ölmüş olması bu rüyada hükmü ters yöne çevirir. Rüyada ölmüş babayı hasta görmek, geride bırakılan zorlukların yeniden ağırlaşacağına ve tedbirli davranılması gerektiğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin işini temkinle yürütmesi, varlığını korumaya bakması ve acele kararlardan uzak durması gerektiğine yorulur. Ölmüş babayı hastanede görmek, ihmal edilen bir meselenin üzerine gidilmesi gerektiğine işaret eder; onun adına yapılacak hayır ve dua bu rüyanın hükmünü yumuşatır.

Rüyada babanın kalp krizi geçirdiğini görmek

Rüyada babanın kalp krizi geçirdiğini görmek, maddi manevi bir düzelmeye ve günahlardan arınmaya işaret eder. Ani gelişen bir olayın ardından işlerin rüya sahibinin lehine döneceğine tabir edilir. Babanın kalp krizi geçirip kurtulduğu görülmüşse, hane halkını üzen bir meselenin sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada baba evini görmek

Rüyada baba evini görmek, en zor anda anne babadan gelecek desteğe işaret eder. Kişinin ailesiyle bağının güçleneceğine, maddi manevi korunacağına delalet eder. Baba evi rüyada kişinin kökü ve dayanağı sayılır. Evi bakımlı ve düzenli görmek, arkasındaki desteğin yerinde durduğuna tabir edilir. Baba evinde olduğunu görmek işe, evliliğe ya da çocuğa dair hayırlı bir haber alınacağına yorulur. Köydeki baba evini görmek, uzakta kalan bir akrabadan gelecek habere tabir edilir; anne baba evini kalabalık görmek ise haneye girecek berekete işaret eder. Baba evinden ağlayarak ya da kaçarak çıkmak, üzüntülü bir duruma delalet eder.

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Rüyada baba evinin yıkıldığını görmek

Rüyada baba evinin yıkıldığını görmek, elindeki birikimle kendi işini kuracağına tabir edilir. Uzun süredir belirsiz kalan işlerin yavaş yavaş düzeleceğine ve özlenen birinin geri döneceğine işaret eder. Baba evinin yandığını görmek büyük bir hayat değişikliğine delalet eder; evin yarısının yıkıldığını görmek, meselenin bir kısmının kapanıp bir kısmının açık kalacağına yorulur. Evin yeniden yapıldığını görmek yeni bir başlangıca ve geçmiş hatalardan ders alınmasına işaret eder.

Rüyada babanın ağladığını görmek

Rüyada babanın ağladığını görmek, görünüşünün aksine hayra yorulur. Bahtın açılacağına, maddi durumun düzeleceğine, sağlığa ve ağız tadına kavuşulacağına delalet eder. Bekâr için hayırlı bir evliliğe, evli için aradaki meselelerin çözülmesine, hasta çocuğu olan için şifaya işaret eder. Babayı ağlarken görmek, hane içinde uzun süredir konuşulmayan bir konunun açılacağına tabir edilir. Babanın sessizce ağlaması gizli kalan bir hayra, sesli ağlaması ise haberi kısa sürede duyulacak bir gelişmeye delalet eder.

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Rüyada ölmüş babayı ağlarken görmek

Rüyada ölmüş babayı ağlarken görmek de hayır tarafındadır. Kederli bir dönemin kapanacağına ve rüya sahibinin yüzünün güleceğine işaret eder. Ölmüş babanın ağlaması, ardından yapılacak duanın ve hayrın beklendiğine delalet eder; bu hayır yapıldığında ev halkının sıkıntısının dağılacağına tabir edilir.

Rüyada babanın kaza yaptığını görmek

Rüyada babanın kaza yaptığını görmek, maddi manevi bir düzelmeye ve günahlardan arınmaya işaret eder. Kaza görmek güç kazanmaya, işte başarıya ve rakiplere üstünlüğe tabir edilir. Babanın araba kazası yaptığını görmek, ani bir gelişmenin ardından işlerin yoluna gireceğine yorulur. Kazadan yara almadan çıkıldığının görülmesi, korkulan zararın gelmeyeceğine işaret eder. Babanın vurulduğunu görmek, rüya sahibinin karşısındakilere üstün geleceğine ve işinde güç kazanacağına delalet eder.

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Rüyada babanın düştüğünü görmek

Rüyada babanın düştüğünü görmek, sarsıntılı bir günün ardından işlerin toparlanacağına işaret eder. Rüya sahibini güçsüz düşüren bir meselenin ortadan kalkacağına tabir edilir. Babanın yüksekten düştüğünü görmek, karşıdakine üstünlük sağlanacağına delalet eder.

Rüyada baba tarafından akraba görmek

Rüyada baba tarafından akraba görmek, uzun süredir görüşülmeyen kişilerle yeniden bir araya gelineceğine işaret eder. Çevresinde kendisine el uzatacak çok kişi bulunacağına ve mali bir konuda haber alınacağına delalet eder. Baba ve amca görmek işte ilerlemeye ve anne baba duası almaya, baba ve abi görmek aile içinden gelecek bir desteğe yorulur. Baba tarafı akrabalarını bir arada görmek, dağılmış bir ailenin toparlanacağına ve aradaki küskünlüğün kalkacağına delalet eder.

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Rüyada kayın babayı görmek

Rüyada kayın babayı görmek, zor bir durumdan çıkılacağına ve hayırlı kazanç kapılarının açılacağına tabir edilir. Büyük işlerin gerçekleştirileceğine, ticarette öne geçileceğine işaret eder. Haneye bereket geleceğine ve aile bireyleriyle güzel gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Kayın babayı hoşnut görmek, eşin ailesiyle arada kalan bir meselenin tatlılıkla kapanacağına tabir edilir; onunla konuşmak ise ortaklaşa yürütülecek bir işin hayırlı olacağına yorulur.

Rüyada ölmüş kayın babayı görmek

Rüyada ölmüş kayın babayı görmek, eş tarafından gelecek bir hayra ve haneye girecek berekete işaret eder. Onun adına yapılacak hayrın kabul göreceğine yorulur. Ölmüş kaynana ve kayın babayı birlikte görmek, iki aile arasındaki eski bir meselenin çözüleceğine delalet eder.

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Rüyada sevgilinin babasını görmek

Rüyada sevgilinin babasını görmek, müstakbel kayın baba hükmüne girer ve iki aile arasında görülecek işin hayırla ilerleyeceğine işaret eder. Sevdiği kızın babasını görmek, iki taraf arasında hayırlı bir sözün konuşulacağına ve istenen neticeye varılacağına tabir edilir. Eski sevgilinin babasını görmek de aynı yönde yorulur.

Rüyada baba olduğunu görmek

Rüyada baba olduğunu görmek, başkalarına öğüt verecek bir konuma gelineceğine işaret eder. Zor durumdakilere yardım edileceğine ve kısa sürede adından söz ettirecek bir itibar kazanılacağına tabir edilir. Baba olmak, rüya sahibinin omzuna yeni bir vazife alacağına ve bu vazifenin altından kalkacağına yorulur. Baba olacağını öğrenmek, uzun emek verilen bir işin neticeye varacağına ve beklenen bir müjdenin geleceğine delalet eder.

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Rüyada babayı ibadet ederken görmek

Rüyada babayı ibadet ederken görmek, hanenin hayır üzere olduğuna ve rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine delalet eder. Babanın kurban kestiğini görmek, haneye girecek bolluğa ve komşuyla akrabayla aranın düzelmesine işaret eder. Ölmüş babasının abdest aldığını görmek, ardından yapılan hayrın kabul göreceğine tabir edilir. Babayı dua ederken görmek, o duanın rüya sahibinin üzerinde olduğuna yorulur.

Rüyada babanın namaz kıldığını görmek

Rüyada babanın namaz kıldığını görmek, günahtan uzak durulacağına ve durumu düzeltecek hayırlı kararlar alınacağına işaret eder. Emekle kazanılmış bir varlığa, huzurlu bir hayata ve borçların kapanmasına tabir edilir. Babanın namazını huzurla kıldığının görülmesi, hane içindeki işlerin de aynı düzene gireceğine delalet eder.

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Rüyada ölmüş babanın hacca gittiğini görmek

Rüyada ölmüş babanın hacca gittiğini görmek, onun ardından yapılan duanın ve hayrın yerine ulaştığına işaret eder. Geride kalanların işlerinin de bu hayırla açılacağına delalet eder. Babanın umreye gittiğini görmek de aynı hayra işaret eder.

Rüyada babanın hapse girdiğini görmek

Rüyada babanın hapse girdiğini görmek, bolluğun süreceğine ve sıkıntılı bir meselenin çözüleceğine tabir edilir. Borçsuz, rahat bir hayata kavuşulacağına ve yakın zamanda kazanılacak bir zafere işaret eder. Babanın cezaevine girdiğini görmek, üzerine çekilen bir iftiranın ya da haksız sözün boşa çıkacağına tabir edilir. Babanın tutuklandığını görmek, uzun süredir çözülmeyen bir işin nihayet bağlanacağına delalet eder.

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Rüyada babanın evlendiğini görmek

Rüyada babanın evlendiğini görmek, hukuki bir işin başlayacağına ve uğranan zararın telafi edileceğine işaret eder. Hayırlı ortaklıklara ve uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşmesine delalet eder. Babanın ikinci kez evlendiğini görmek baht açıklığına ve haneye girecek yeni bir imkâna tabir edilir. Düğün görüntüsünün kalabalık olması, çevreden gelecek desteğin genişleyeceğine işaret eder.

Rüyada babayla evlendiğini görmek

Rüyada babayla evlendiğini görmek, büyük kazançlar elde edileceğine işaret eder. Hastalıkların iyileşeceğine, ticarette başarıya ve hanedeki bereketin artmasına tabir edilir. Babayla evlenmek, rüya sahibinin babasından gördüğü himayenin süreceğine ve onun kazandığından pay alacağına delalet eder.

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Rüyada babadan kaçmak

Rüyada babadan kaçmak, daha büyük işlere girişileceğine ve yeni bir sayfa açılacağına işaret eder. İş hayatında ilerlemeye ve haneye giren kazancın artmasına delalet eder. Babaya küsmek, hayırlı kararlar verileceğine ve sıkıntıların hızla çözüleceğine tabir edilir. Küs olunan babayı ya da konuşulmayan babayı rüyada görmek, aradaki dargınlığın kalkacağına yorulur.

Rüyada mafya babası görmek

Rüyada mafya babası görmek, kısmetin ve şansın açık olacağına işaret eder. Girişilecek işlerde başarıya, kazancın artmasına ve bilgili kimselerin arasına girmeye tabir edilir. Dargınlıkların ve kederlerin sona ereceğine, uzun süredir beklenen bir haberin geleceğine delalet eder.