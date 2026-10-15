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        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak, toprağın altından ya da evin bir köşesinden çıkan farklı biçimlerine göre ayrı ayrı tabir edilmesi gerekir. Rüyada define altın bulmak, definenin başkasıyla paylaşılması ya da bulunan malın satılması rüya tabirinde rüyanın yorumunu değiştiren etmenler arasında yer alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak, toprağa gömülü ya da bir yere saklanmış bir hazineyi ortaya çıkarma sahnesiyle görülen, tabir geleneğinde sıkça sorulan bir rüyadır. Yorum, definenin nerede bulunduğuna, içinden neyin çıktığına ve rüya sahibinin bulduğu malla ne yaptığına göre farklı bir yöne gider. Evde bulunan define ile toprağın altından çıkan define aynı tabiri almaz. Bulunan hazineyi paylaşmak ile onu satmak da birbirinden ayrı yorumlanır.

        Rüyada define bulmak

        Rüyada define bulmak hayırlı bir rüyadır ve bolluğa, berekete ve zenginliğe delalet eder. Rüya sahibinin maddi sıkıntılarının sona ereceğine, helal rızka kavuşacağına, mal ve mülk edineceğine işaret eder. Borç yüzü görmeden, yoksulluk çekmeden rahat bir hayat süreceğine yorulur.

        Bu bereket çoğu zaman yakın bir kimse aracılığıyla gelir. Rüya, rüya sahibine para yardımı yapacak ya da ona destek olacak varlıklı bir kişiye alamettir. Akrabalardan gelecek desteğe de yorulur. Dertlere derman bulunacağına, uzun süredir çözülemeyen sorunların sona ereceğine işarettir.

        Rüyada define bulduğunu görmek de hayra yorulur ve bolluğun, bereketin yakın bir kimseden gelecek maddi destekle rüya sahibine ulaşacağına delalet eder.

        Evli olup henüz çocuğu olmayan kimse için define bulmak evlat müjdesidir. Bekâr için ise yakında gerçekleşecek bir evliliğe işaret eder.

        Define bulmak için bir yere gitmek cimriliğe yorulur. Aynı rüyayı gören kadın için ise erkek evlat müjdesidir. Denizde define bulmak uzun ve sağlıklı bir ömre delalet eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin çevresinin yardımsever olacağına ve ortak işlerinin başarıyla sonuçlanacağına da yorulur. Define bulmak, rüya sahibinin kazalardan ve belalardan korunacağına da alamettir.

        Rüyada evde define bulmak

        Rüyada evin içinde define bulmak, genel tabirden ayrılır ve rüya sahibinin hedeflerini engellemek için plan kuran düşmanlara işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde, işlerine engel olmaya çalışan kimseler bulunduğuna alamettir.

        Evin bahçesinden define çıkarmak ise başka bir yöne gider. Bu rüya hanede huzura, rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulmasına ve ferahlığa kavuşmasına yorulur.

        Rüyada define bulup satmak

        Rüyada define bulup satmak olumsuz yorulur. Rüya sahibinin elindeki malın elden çıkacağına ve bu yüzden ileride pişmanlık duyacağına işaret eder.

        Rüyada define altın bulmak

        Rüyada define altın bulmak güzel haberlere ve uzun süredir beklenen bir şeyin nihayet gelmesine yorulur. Uzun zamandır görülmeyen bir dostun ya da akrabanın yakında çıkıp geleceğine, eve değerli bir misafirin konuk olacağına işaret eder. Rüya aynı zamanda iş hayatında önemli fırsatlara, kısmetin açılmasına ve kazancın artmasına delalet eder.

        Rüyada altın define bulmak da iyi habere, uzaktaki bir yakına kavuşmaya yorulur. Ticaretle uğraşan kimse için beklentilerin karşılanacağına alamettir.

        Define ararken altın bulmak bekâr kadın için hayırlı bir eşe işaret eder. Erkek için ise yeni işlere atılmaya ve kazancının artmasına yorulur.

        Rüyada define bulmak ve paylaşmak

        Rüyada define bulmak ve paylaşmak kârlı bir iş ortaklığına girileceğine işaret eder. Birlikte yürütülen işlerde başarının geleceğine ve kazancın ortaklar arasında bölüşüleceğine delalet eder. Rüya, sahibinin maddi sıkıntıdan kurtulacağına da yorulur. Evli kimse için eşiyle uyumun artmasına, çevresiyle yaşadığı anlaşmazlıkların yakın zamanda sona ermesine alamettir.

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        #rüya
        #define
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