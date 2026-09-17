Rüyada gelinlik giymek, gelinliğin rengine ve hâline göre ayrı ayrı tabir edilir. Beyaz, siyah, kırmızı, pembe, yeşil ve mavi gelinliğin her birinin kendi karşılığı vardır; gelinliğin temiz, yeni, eski ya da yırtık olması da yorumu değiştirir. Rüya sahibinin evli mi bekâr mı olduğu, gelinliği tek başına mı giydiği yoksa düğünün kurulmuş mu olduğu da tabire giren ölçütlerdendir.

Rüyada gelinlik giymek

Rüyada gelinlik giymek ağırlıklı olarak hayra yorulur. Kavuşmaya, müjdeli bir habere ve yeni bir başlangıca delalet eder. Bekâr olan için nasibin yakın zamanda açılacağına, uzun süredir gönlünde tuttuğu kişiyle söz kesileceğine işarettir. Evli olan için aile hayatında ya da iş tarafında sevindirici bir haber alınacağı anlamına gelir.

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Gelinliğin temiz ve beyaz olması bu tabiri kuvvetlendirir. Rüya sahibinin şerefinin artacağına, sıkıntıdan kurtulup rahata ereceğine, borcu varsa kapanacağına ve gönlünden geçen dileğin gerçekleşeceğine yorulur. Kirli, eski ya da yırtık bir gelinlik ise hayrı eksiltir; sonu belli olmayan bir işe ve yarım kalan beklentiye delalet eder.

Parlak bir gelinlik giymek iş hayatında başarıya ve makamın yükselmesine işaret eder. Evlilik çağına gelmiş olan için bu rüya doğrudan evlilik müjdesi sayılır. Evliliğini çoktan yapmış olan için ise bozulmuş işlerin düzelmesi ve hanede sevinç doğuracak bir gelişme yönünde okunur.

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Rüyada kendini gelinlikli görmek ve rüyada kendini gelinlikle görmek, rüya sahibinin eline geçecek müjdeye ve önünde açılacak yeni bir yola delalet eder. Gelinlik rüya sahibinin üzerinde olduğu sürece hayır yönü korunur; yorumu değiştiren gelinliğin rengi, temizliği ve rüya sahibinin o sırada yaptığı iştir.

Rüyada gelinlik giyeceğini görmek

Rüyada gelinlik giyeceğini görmek, henüz olmamış ama yolda olan bir hayra işaret eder. Müjdenin henüz hazırlık safhasında olduğuna delalet eder. Bekâr olan için nasibin açılmasına doğru atılan ilk adıma, evli olan için beklenen haberin yaklaştığına yorulur.

Rüyada gelinlik giydiğini görmek

Rüyada gelinlik giydiğini görmek, rüya sahibinin kendi hayatında olacak bir değişikliğin habercisidir. Hayır yönü kuvvetlidir; kavuşma, sevindirici haber ve yeni bir dönem bu rüyanın karşılığıdır. Gönülden geçen isteklerin yerine gelmesine delalet eder.

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Rüyayı gören bekâr ise sevdiği kişiyle söz kesilmesi, evli ise hane içinde sevinç doğuracak bir gelişme beklenir. İşleri bozulmuş olan için düzelmeye, darlık çeken için rahata çıkmaya yorulur. Gelinliğin temiz ve düzgün olması hayrı artırır, lekeli ya da yırtık olması beklentinin yarım kalacağına işaret eder.

Rüyada gelinlik giydiğimi görmek

Rüyada gelinlik giydiğimi görmek, rüya sahibinin kendi hayatında açılacak yeni bir kapıya ve alacağı müjdeli habere delalet eder. Kavuşmaya ve uzun süredir beklenen işin hayırla neticelenmesine yorulur.

Rüyada gelinlik giyenin medeni hâline göre tabiri

Gelinliği giyen kişinin evli, bekâr ya da dul olması tabiri doğrudan değiştirir. Evli olanın gelinlik giymesi hanesine girecek müjdeye, bekâr olanınki nasibin açılmasına, dul kalanınki yeni bir başlangıca delalet eder. Rüyayı gören bir erkekse gelinlik giymek hayra yorulmaz.

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Rüyada evli birinin gelinlik giymesi

Rüyada evli birinin gelinlik giymesi, evlilik hayatında sevindirici bir haber alınacağına yorulur. Bu rüya çoğunlukla evlat müjdesi olarak okunur; çocuk bekleyen için sağlıklı bir evlada, çocuğu olan için evladın hayırlı ve saygılı bir insan olarak yetişeceğine delalet eder.

Rüyada evli kadının gelinlik giymesi, bozulmuş işlerin düzelmesine ve hanede doğacak sevince delalet eder. Rüyada evli bir kadının gelinlik giymesi, evlilik bağı sürerken o yuvaya gelecek hayra işaret eder. Evli birinin rüyada gelinlik giymesi ve evliyken gelinlik giydiğini görmek, beklenen müjdenin yakında geleceğine yorulur.

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Rüyada erkeğin gelinlik giymesi

Rüyada erkeğin gelinlik giymesi hayra yorulmaz. Rüya sahibinin kendi yaratılışına ve karakterine aykırı işlere gireceğine işaret eder. Eşiyle arasında çeşitli sıkıntılar çıkacağına delalet eder. Bu rüyayı gören erkeğin beklentilerinden hayırlı bir sonuç çıkmaz; girişilen işin sonunda umulan kazanç elde edilemez.

Rüyada bekar birinin gelinlik giymesi

Rüyada bekar birinin gelinlik giymesi nasibin açılmasına ve evlilik müjdesine delalet eder. Rüyayı gören kadın evlenecek çağdaysa yakın zamanda söz kesileceğine, değilse gönül vereceği ahlaklı biriyle karşılaşacağına işarettir. Rüyada bekar kızın gelinlik giymesi, kısmetinin açılacağına ve gönlünce bir yuva kuracağına işaret eder. Bekâr bir erkeğin rüyasında gelinlik görmesi ise sevdiği kişiyle söz kesilmesine ya da arzuladığı işin gerçekleşmesine yorulur.

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Rüyada kocası ölmüş kadının gelinlik giymesi

Rüyada kocası ölmüş kadının gelinlik giymesi hayra yorulur. Yeni bir başlangıca, kavuşmaya ve müjdeli habere delalet eder. Dul kalan kadının yeniden hayırlı bir yuva kurmasına, uzun süredir çekilen sıkıntının sona ermesine ve kısmetinin yeniden açılmasına işaret eder.

Rüyada gelinliğin rengine göre tabiri

Gelinliğin rengi tabiri en çok değiştiren ölçüttür. Rüyada mor gelinlik giymek işlerin kolaylaşmasına ve eline geçecek bir fırsata, bordo gelinlik mutluluğa ve iş sahibi olmaya, turuncu gelinlik güvenilir bir dosta, sarı gelinlik ise kısa süreli bir rahatsızlığa işaret eder. Dantelli gelinlik beklenmedik bir yardıma ya da miras yoluyla ele geçecek paraya yorulur.

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Rüyada beyaz gelinlik giymek

Rüyada beyaz gelinlik giymek herkes için hayra yorulan bir rüyadır. Saflığa, temiz ve mutlu bir yuvaya, şeref ve şöhrete delalet eder. Girilen yeni işlerden kazanç sağlanacağına, gönül isteklerinin birer birer gerçekleşeceğine işarettir.

Gelinliğin beyazlığı yanında temiz ve parlak olması tabiri daha da kuvvetlendirir. Hayırlı haberlere, iş hayatında başarıya ve ferahlığa çıkmaya işaret eder; makamın yükselmesine de delalet eder.

Rüyada beyaz gelinlik giymiş birini görmek varlığa ve başarıya delalet eder. Gelinlikli görülen kişinin maddi sıkıntısının sona ereceğine, çevresinde saygı göreceğine ve bu hayrın rüya sahibine de dokunacağına işaret eder.

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Evli birinin rüyasında beyaz gelinlik giydiğini görmesi, evlilik hayatında alınacak sevindirici habere yorulur. Evlat müjdesi bu rüyanın en yaygın karşılığıdır; çocuğu olan için evladın hayırlı yetişeceğine delalet eder. Durgunlaşmış ya da bozulmuş işlerin yeniden düzene girmesine de işaret eder.

Rüyada siyah gelinlik giymek

Rüyada siyah gelinlik giymek evlilikte huzura ve hayırlı kısmete delalet eder. Bekâr olan için kısa sürede evlenmeye, evli olan için hanede huzurun yerleşmesine işarettir. Aynı rüya evlilikte karşılaşılacak sorunlara ve eşler arasında çıkacak huzursuzluğa da yorulur. Bu ikinci hatta siyah gelinlik, evlilik tarafında ortaya çıkacak bir dargınlığın habercisi sayılır.

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Rüyada kırmızı gelinlik giymek

Rüyada kırmızı gelinlik giymek sevdiğine kavuşmaya ve duaların kabul olmasına işaret eder. Para sıkıntısının kalkacağına, kazancın çoğalmasına ve bolluk dönemine girileceğine delalet eder. Bekâr olan için sevdiği kişiyle arasındaki engellerin kalkmasına, evli olan için hanenin geçim tarafının rahatlamasına yorulur. Bu rüya kadın için hayırlı sayılır; erkeğin gördüğü kırmızı gelinlikte aynı hayır okunmaz.

Rüyada yeşil gelinlik giymek

Rüyada yeşil gelinlik giymek hayırlı habere ve iş hayatında başarıya işaret eder. Bereketli bir döneme girileceğine delalet eder. Rüyada yeşil gelinlik giyen birini görmek ise bu hayrın rüya sahibinin yakın çevresinden birine geleceği anlamına gelir.

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Rüyada mavi gelinlik giymek

Rüyada mavi gelinlik giymek hayra yorulan renklerdendir. Rüya sahibinin işlerinin açılmasına, beklediği hayırlı haberin gelmesine ve sıkıntılı bir dönemin kapanmasına delalet eder.

Rüyada pembe gelinlik giymek

Rüyada pembe gelinlik giymek sevince ve neşeye işaret eder. Rüya sahibinin hanesine gülerek anılacak bir olayın gireceğine, uzun süredir süren gerginliğin dağılacağına delalet eder. Bekâr olan için gönlünü sevindirecek bir habere yorulur.

Rüyada gelinliği kimin giydiğine göre tabiri

Gelinliği rüya sahibi değil de bir başkası giyiyorsa tabir, gelinlikli görülen kişinin hayrına yorulur. O kişinin muradına ereceğine ve hayırlı bir habere kavuşacağına delalet eder. Rüya sahibi bu hayırdan, gelinlikli gördüğü kişiye yakınlığı ölçüsünde pay alır.

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Rüyada gelinlik giyen birini görmek

Rüyada gelinlik giyen birini görmek varlığa ve başarıya delalet eder. Rüya sahibinin maddi sıkıntısının sona ereceğine, çevresinde saygı göreceğine işaret eder. Sevilen bir yakınını gelinlikle görmenin, o kişiden ya da gönül verilen birinden evlilik teklifi geleceğine yorulduğu da söylenir.

Rüyada başkasının gelinlik giydiğini görmek, rüyada birinin gelinlik giydiğini görmek ve rüyada başka birinin gelinlik giydiğini görmek aynı tabire girer; üçü de görülen kişinin kavuşacağı hayra ve rüya sahibine ulaşacak sevindirici habere yorulur. Rüyada birini gelinlikle görmek, rüyada gelinlikli birini görmek ve rüyada tanıdığın birini gelinlikle görmek, o kişinin işlerinin yoluna gireceğine ve kazancının artacağına işaret eder. Gelinlikli görülen kişinin tanıdık olması tabirin hayır yönünü kuvvetlendirir.

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Rüyada arkadaşının gelinlik giydiğini görmek, arkadaşın hayatında hayırlı bir gelişme olacağına işaret eder. Onun darlıktan çıkıp varlığa kavuşmasına, çevresinde itibar görmesine delalet eder. Rüya sahibinin de bu arkadaştan sevindirici bir haber alacağı anlamına gelir.

Rüyada kızımın gelinlik giydiğini görmek, kızın nasibinin açılmasına ve evlilik müjdesine delalet eder. Rüyada kızını gelinlikle görmek, onun hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada bekar kızının gelinlik giydiğini görmek, kız evlenecek çağdaysa yakın zamanda söz kesileceğine yorulur. Rüyada evli kızının gelinlik giydiğini görmek ise kızın evinde sevindirici bir haber doğacağına, çoğu kez evlat müjdesine delalet eder.

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Rüyada ablanın gelinlik giydiğini görmek, ablanın hayatında hayra dönecek bir değişikliğe işaret eder. Bekârsa evlilik müjdesine, evliyse hanesine girecek sevindirici bir habere delalet eder.

Rüyada ölmüş birinin gelinlik giydiğini görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin ailesinde yeni bir başlangıca, hanede kurulacak bir yuvaya ve beklenen müjdeli habere delalet eder. Gelinliğin temiz ve beyaz olması bu hayrı kuvvetlendirir.

Rüyada annemin gelinlik giydiğini görmek, anne tarafından gelecek bir hayra işaret eder. Ailenin sıkıntılı bir işinin çözülmesine ve hanede sevinç doğuracak bir habere delalet eder.

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Rüyada evli birinin gelinlik giydiğini görmek

Rüyada evli birinin gelinlik giydiğini görmek, gelinlikli görülen evli kişinin hayrına yorulur. O kişinin darlıktan kurtulup varlığa kavuşacağına, evinde beklediği sevindirici haberi alacağına işaret eder. Rüya sahibi için de çevresinde itibarının artmasına delalet eder. Evli bir kadını gelinlikle görmek çoğu kez o hanede beklenen evlat müjdesi olarak okunur.

Rüyada tekrar gelinlik giymek

Rüyada tekrar gelinlik giymek, evlilik bağı sürerken yenilenecek bir hayra delalet eder. Hanede ikinci kez sevinç doğuracak bir habere, bozulmuş bir işin yeniden düzene girmesine işaret eder. Rüyada tekrar evlenip gelinlik giymek, eşler arasındaki bağın tazelenmesine ve uzun süredir beklenen müjdenin gelmesine yorulur.

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Rüyada gelinlik giyip düğün yapmak

Rüyada gelinlik giyip düğün yapmak, muradına ermeye ve kurulacak yeni düzenin hayırlı olmasına delalet eder. Bekâr olan için söz kesilmesine, evli olan için hanede toplanacak bir sevince işarettir. Rüyada gelinlik giyip evlendiğini görmek, beklenen bir işin sonuca bağlanacağına yorulur. Rüyada evlenmek gelinlik giymek biçiminde anlatılan rüya ise sevindirici bir habere işaret eder.

Rüyada gelinlik giyememek

Rüyada gelinlik giyememek, beklentilerin ancak yarısının gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin isteklerinin bir kısmına kavuşup bir kısmından mahrum kalacağına delalet eder. Uzun süredir uğraşılan işin sonuca ulaşmadan yarım kalacağına yorulur.

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Rüyada eski gelinlik giymek

Rüyada eski gelinlik giymek hayrı eksilten rüyalardandır. Evlilik tarafında çıkacak sorunlara, sonu belirsiz bir birlikteliğe ve üzüntü verecek bir habere yorulur. İş hayatında istenen sonucun alınamamasına da delalet eder. Kirli gelinlik giymek için de aynı tabir geçerlidir; yırtık gelinlikte ise beklentilerin bir kısmı gerçekleşir, bir kısmı yarım kalır.