Rüyada kedinin saldırması, kedinin yalnızca görüldüğü rüyalardan farklı şekilde yorumlanır. Saldıran kedinin rengi, evcil ya da yabani olması, boyu, yaşı ve kaç tane olduğu tabirin yönünü değiştirir. Rüya sahibinin saldırı karşısında ne yaptığı da önemlidir. Kediye karşı koymak, saldırıdan kurtulmak, kediyi uzaklaştırmak veya mücadeleyi kaybetmek farklı şekillerde tabir edilir. Saldırının rüya sahibine ya da yanındaki başka birine yönelmesi de rüyanın anlamını değiştirir.

Rüyada kedinin saldırması

Rüyada kedinin saldırması, düşmanlığını artık gizlemeyen, niyetini açıkça belli eden tehlikeli bir kimseye delalet eder. Zarar uzaktan gelmez. Dost bilinen, sofraya oturtulan, hâl hatır sorulan biri rüya sahibine kastetmeye başlamıştır ve kedinin üzerine yürümesi bu kimsenin perdesinin kalktığını haber verir. Rüyada kedi saldırması görmek ve rüyada kedi saldırısına uğramak da yakın çevreden gelecek bu zarara delalet eder. Rüya bu yönüyle sıkıntılı bir dönemin habercisi sayılır.

REKLAM

Rüya, iş hayatında hayati bir karar vermek zorunda kalmaya işaret eder. Bu kararın ağır olduğuna ve bir kez verildikten sonra dönülemeyeceğine yorulur. Kararın yanlış çıkacağına ve arkasından parasal bir zarar geleceğine delalet eder. Kazanç kapısında bir daralma yaşanacağına ve yürüyen bir işin sekteye uğrayacağına alamettir. Kayıp bir anda görülmez, zamana yayılarak ortaya çıkar.

Kedinin saldırması gönül tarafında kırgınlığa, arkadan konuşulmaya ve rüya sahibi hakkında çıkarılan dedikoduya delalet eder. Dedikodunun rüya sahibinin işine ve itibarına dokunacağına, bir müddet kendini savunmak durumunda kalacağına yorulur. Rüya sahibinin, adının geçtiği bir konuşmadan haberdar olacağına alamettir. Huzursuzluk bir süre devam eder ve çevredeki kimselerin gerçek niyeti bu dönemde açığa çıkar. Rüya sahibinin üzerinde bir ağırlık bulunduğuna, işine ve rahatına dokunan bir çekişmenin içinde olduğuna işaret eder.

REKLAM

Rüyada kedi saldırması ve ısırması

Rüyada kedi saldırması ve ısırması, bir kimse yüzünden sıkıntı çekmeye, hastalığa ve zahmetli bir döneme delalet eder. Isıran kedi düşmandır ve ısırma, düşmanlığın söz düzeyinden çıkıp rüya sahibine fiilen dokunduğu andır. Kedi tarafından ısırılmak uzun süren bir rahatsızlığa da yorulur. Rüya sahibinin bir süre yorgun ve dermansız düşeceğine, uğraştığı meselelerin ağırlaşacağına işaret eder. Çekilen sıkıntı kalıcı sayılmaz. Bu dönem bir imtihan sayılır ve ardından darlığın kalkıp rahata erileceğine delalet eder.

Rüyada kediyle karşı karşıya gelmek

Rüyada kediyle karşı karşıya gelmek, rüya sahibinin sözünü sakınmayan ve anlaşması zor bir kimseyle tartışma yaşayacağına işaret eder. Başlayan çekişmenin kısa sürede büyüyebileceğine, tarafların birbirine karşı sertleşeceğine ve bu durumun rüya sahibini yıpratacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada kedinin saldırmaya çalışması

Rüyada kedinin saldırmaya çalışması, yakın bir kimseyle mücadeleye girişileceğine işaret eder. Kedi niyetlendiği hâlde rüya sahibine ulaşamamış ve saldırı girişim aşamasında kalmıştır. Uzun vadede maddi bir kayba delalet eder. Beklenmedik sorunların birbiri ardına çıkmaya başlayacağına, rüya sahibinin hayatındaki bazı dengelerin değişeceğine işaret sayılır.

Rüyada evli kişinin kedi saldırısına uğraması

Evli bir kimsenin rüyada kedi saldırısına uğraması, eşiyle tartışmasına ve aralarına soğukluk girmesine delalet eder. Hane içinde şiddetli bir geçimsizlik yaşanacağına, evdeki huzurun bir müddet bozulacağına işaret eder. Husumet dışarıda değil, rüya sahibinin kendi evindedir. Çekişmenin kolay kapanmayacağına ve hane halkının da bu durumdan payını alacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada kediyle kavga etmek ve saldırıdan kurtulmak

Kedi saldırdığında rüya sahibi kimi zaman karşı koyar, kimi zaman kaçarak kurtulur, kimi zaman kediyi kovar, kimi zaman da mücadeleyi kaybeder. Bu rüyalarda kedinin ne yaptığı değil, çarpışmanın nasıl bittiği sorulur. Dört sonucun her biri kendi başına yorulur.

Rüyada kediyle kavga etmek

Rüya sahibi kendisine zarar vermek isteyen kimseye karşılık vermiştir ve çarpışma açıktan sürmektedir. Rüyada kediyle kavga etmek, düşmanlığın açık bir çatışmaya dönüştüğüne ve sözü sert bir kimseyle açıktan girişilen bir mücadeleye delalet eder. Taraflardan biri henüz üstün gelmemiştir. Bu çekişmenin rüya sahibini bir müddet sıkıntıda bırakacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada kedi saldırısından kurtulmak ve kaçmak

Mücadele rüya sahibi lehine bittiğinde tehlike dokunmadan geçmiş olur. Rüyada kedi saldırısından kurtulmak, kendisine kasteden kimsenin elinden sıyrılmaya ve sıkıntıların kısa sürede çözüme kavuşmasına delalet eder. Yaşamın ve işlerin kolaylaşacağına, küs olanların barışacağına alamettir. Rüya sahibi ister karşı koyarak ister kaçarak kurtulsun, saldırı ona dokunmadan bittiği için arada fark gözetilmez. Kediden kurtulmaya çalışmak ile kediden kaçmak ve korkmak da bu sahnenin içindedir ve saldırının hasarsız kapanmasına işaret eder.

Rüyada saldıran kediyi kovmak

Üzerine gelen kediyi kovmak, tehlikenin ve düşmanlığın haneden uzaklaştırılmasına delalet eder. Kediyi tutmak ya da etkisiz kılmak, malına göz diken kimseyi yakalayıp ona galip gelmeye işaret eder. Rüyada saldıran kediyi kovmak, zarar vermek isteyen kimseye karşı koymaya ve uzun süredir sürüncemede kalan bir meselenin kapanmasına yorulur. Rüya sahibinin evini ve malını koruyacağına alamettir.

REKLAM

Rüyada kedi saldırısına yenilmek

Kedi üstün gelirse zarar artık önlenemez. Rüyada kedi saldırısına yenilmek, rüya sahibine kasteden kimsenin muradına ereceğine ve malının zarar görmesine delalet eder. Hastalık ve keder tarafı ağır basar. Düşmanlığın bir müddet daha süreceğine, malca ve bedence yıpranılacak bir dönem geçirileceğine alamettir.

Saldıran kedinin rengine göre rüya tabirleri

Saldıran kedinin rengi, karşı taraftaki kimsenin hangi huyla hareket ettiğini gösterir. Kara kedinin saldırması, beyaz kedinin saldırması ve sarı kedinin saldırması bu yüzden başka başka yorulur. Zararın kimden geleceği renge göre ayrılır.

REKLAM

Rüyada kara kedi saldırması

Rüyada kara kedi saldırması uğursuzluğa, kıskançlığa ve sinsi bir davranışa delalet eder. Beklenmedik birinin kıskançlık ettiğine, arkadan haince bir plan kurulduğuna ve rüya sahibinin haberdar olmadığı bir tehlikenin yaklaştığına işaret eder. Rüyada siyah kedi saldırması ve siyah kedinin saldırması da bilinmeyen bir düşmandan gelecek zarara yorulur. Karanın saldırıya kattığı ağırlık gizliliktir. Saldırının kara bir kediden gelmesi, tehlikenin rüya sahibine sezdirmeden yaklaştığına ve zararın kimin elinden geldiğinin uzun süre anlaşılmayacağına alamettir. Yakın birinin dedikodusuyla dostluğun bozulmasına da delalet eder.

REKLAM

Rüyada beyaz kedi saldırması

Uysal bir kedinin üzerine yürümesi, masum görünen fakat güvenilmeyecek art niyetli bir kimseye delalet eder. Rüyada beyaz kedi saldırması, sevilen biriyle tatsız bir olay yaşanacağına ve aradaki yakınlığın zedeleneceğine işaret eder. Beyazın uysallığı saldıranın niyetini örter ve tatsızlık sevgi duyulan bir yakınlıktan doğar. Beyaz kedinin saldırdığı rüya, alınacak kararlarla düşmanların yenilgiye uğratılacağına ve sıkıntıların son bulacağına da delalet eder.

Rüyada sarı kedi saldırması

Sarı kedinin üzerine gelmesi, rüya sahibine zarar vermek isteyen kıskanç bir kimseye karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eder. Art niyetli kimselerin sözüne uyup yanlış işlere girme tehlikesine yorulur. Rüyada sarı kedi saldırması, rüya sahibinin sözüne itibar ettiği kimsenin yönlendirmesinden doğacak zarara delalet eder. Kime uyulduğuna dikkat edilmesi gerektiğine alamettir.

REKLAM

Saldıran kedinin hâline göre rüya tabirleri

Saldıran kedinin dişi mi erkek mi olduğu, evcil mi yabani mi olduğu ve boyu tabiri değiştirir. Kedinin yaşı da bu ölçülerin içindedir. Rüyada yavru kedi saldırması, saldıranın gücü düşük olduğu için daha hafif yorulur. Özellikle gönül işlerinde yanlış karar almaya ve rüya sahibinin cesaretinin kırılmasına delalet eder.

Rüyada dişi ve erkek kedinin saldırması

Rüyada dişi kedinin saldırması bolluğa ve rüya sahibinin rahat edeceği bir döneme delalet eder. Dişi kedinin hücum etmesi ferahlığa da yorulur. Erkek kedinin saldırması ise düşmanların yenileceğine işaret eder, fakat bu arada hastalık ve sıkıntı çekileceğine yorulur. Dişi kediden gelen saldırıda hayır baştan görülürken erkek kediden gelende sıkıntı çekildikten sonra gelir.

REKLAM

Rüyada vahşi kedi saldırması

Rüyada vahşi kedi saldırması, düşmanlığın ölçüsüz ve önü alınmaz olduğuna delalet eder. Yabani kediden gelen saldırı, evcil bir kediden gelene göre daha ağır bir zarara işaret eder. Rüyada saldırgan kedi görmek ve saldıran kedi görmek, husumetin şiddetlendiğine ve karşı tarafın hırçınlaştığına delalet eder. Saldıranın evcil değil yabani oluşu, zararın önüne geçilmesinin güçleşeceğine alamettir. Erkek yabani kedinin saldırması hastalığın daha ağır geçeceğine işaret eder. Dişi yabani kedinin saldırması ise zahmet ve meşakkat içinde geçecek şiddetli bir yıla yorulur.

Rüyada iri kedi saldırması

Rüyada iri kedi saldırması, rüya sahibinin hırsı yüzünden boyundan büyük ve kötü işlere karışacağına delalet eder. Girişilen işin rüya sahibinin gücünü aştığı ve bu yüzden başına büyük bir bela açacağı rivayet edilir. Başarısını gölgeleyecek kimselerin karşısına çıkacağına alamettir. Kedinin irisi, karşı karşıya kalınan işin büyüklüğüne işaret eder.

REKLAM

Rüyada köpeğin kediye saldırması

Rüyada köpeğin kediye saldırması, çevredeki iki kişi arasında yaşanacak anlaşmazlığa ve çekişmeye işaret eder. Rüya sahibinin doğrudan taraf olmadığı bu tartışmanın zamanla kendi ilişkilerine de yansıyacağına, dostları arasında güven sorunu yaşanacağına yorulur. İş çevresinde ortaya çıkacak rekabet ve kıskançlık da bu rüyanın yorumları arasında yer alır.

Rüyada birden fazla kedinin saldırması

Rüyada birden fazla kedinin saldırması, aile ya da iş çevresinde birçok kişiyle sorun yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin karşısında tek bir kimse değil bir topluluk vardır. Kedi sürüsünün saldırması, grup halinde yürütülen dedikoduya ve bunun getirdiği huzursuzluğa yorulur. Huzursuzluğun hem aile hem iş çevresinde kendini göstereceğine işaret eder. Güvenilen kimselerden ihanet görmeye alamettir.

REKLAM

Rüyada kedinin başkasına saldırması

Kedinin rüya sahibi dışında birine, çocuğa ya da eşe saldırması, düşmanlığın o kimsenin çevresinde olduğuna delalet eder. Zarar rüya sahibine değil, yanındaki kimseye dokunur. Rüyada kedinin başkasına saldırması, hane halkını üzecek ve düşmanları sevindirecek bir duruma düşüleceğine işaret eder.