Rüyada sigara içmek, tabirde vardığı sonuca göre ölçülen rüyalardandır. Rüya sahibinin eline geçen ferahlık, önü açılan bir kısmet ve karşılığını bulan emek, bu rüyanın hükmünü kuran unsurlardır. Her dal aynı neticeye varmaz; kimi dalda hüküm müjdeden uyarıya döner.

Rüyada sigara içmek

Rüyada sigara içmek, çekilen sıkıntı ve kederin ardından gelecek rahatlığa, darlıktan sonra açılacak bir kısmete delalet eder. Tabir önce zorluğu, sonra genişliği haber verir. Rüya sahibinin içinde bulunduğu huzursuz dönemin kapanacağına, sıkıntının yerini rahat bir zamana bırakacağına işaret eder. Bu yüzden rüya, görüldüğü sırada zor bir dönemden geçen kimse için kötü alamet sayılmaz.

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Aynı rüya yeni kararlar alınacağına, uzun süredir düşünülen bir işe girişileceğine ve verilen emeğin karşılığının görüleceğine yorulur. Askıda bekleyen işlerin harekete geçeceğine, elden çıkan imkânların telafi edileceğine ve dargınlıkların çözüleceğine delalet eder.

Kazanç ve bereket yönü de bu hükmün içindedir. Rüyada sigara içmek, darlıkla geçen bir dönemin ardından rüya sahibine yeni bir kazanç kapısı açılacağına, eline geçen imkânın bereketleneceğine ve geçim tarafında genişlik göreceğine işaret eder.

Sigaranın içilmeden yalnızca görülmesi ise ayrı bir hükme girer. Rüyada sigara görmek ama içmemek, tövbeye, yanlış bir yoldan dönmeye ve kötü bir işi terk etmeye işaret eder.

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İçme eyleminin hayır yönü, sigaranın açıkta ve rahatça içilmesine bağlıdır. İçme eylemi saklanarak gerçekleşiyorsa ya da rüya sahibinin çekindiği biri yanındayken oluyorsa tabir uyarı tarafına geçer. Evli ve çalışan bir kadının kendini sigara içerken görmesi de bu hükmün dışında kalır ve üzüntülü günlere delalet eder.

Rüyada gizlice sigara içmek

Rüyada gizlice sigara içmek, başkalarından saklanan bir işe girişileceğine ve sıkıntılı günler geçirileceğine yorulur. Rüya sahibinin yaptığını çevresinden gizleyeceğine, gizlediği bu işin de ona rahatsızlık olarak döneceğine delalet eder.

Rüyada babanın yanında sigara içmek

Rüyada babanın yanında sigara içmek, rüya sahibinin bile bile bir hata yapacağına işaret eder. Yanlış olduğunu bildiği bir adımı yine de atacağına, çevresindeki bazı kimselere güvenmemesi gerektiğine delalet eder. Gizlice içmek gibi bu dal da sakınma yönünde tabir edilir.

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Rüyada sigara içtiğini görmek

Rüyada sigara içtiğini görmek, sıkıntılı bir dönemin kapanacağına ve beklenen bir işin yoluna gireceğine delalet eder. Hükmün asıl ayrımı sigarayı içen kişiden çıkar. Rüya sahibi kendini içerken görüyorsa tabir onun kendi haline göre verilir; içen kişi bir başkasıysa o kişiyle arasındaki bağa bakılır. Ölmüş birinin, eşin, evlatların ve kardeşin içmesi ayrı ayrı tabir edilir. Sigara içmeyen bir kimsenin içtiğinin görülmesi ise kendi başına bir hüküm taşır.

Rüyada kendini sigara içerken görmek

Rüyada kendini sigara içerken görmek, çekilen zahmetin ardından gelecek rahatlığa ve kapanmak üzere olan sıkıntılı bir döneme işaret eder. Hükmün kesin yönü rüya sahibinin erkek ya da kadın olmasına, kadınsa evli olup olmamasına göre belirlenir.

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Erkek için rüyada sigara içmek, birçok güçlükten sonra başarılacak bir girişime delalet eder. Sabrın sonunda gelecek kurtuluşa, uzun süredir uğraşılan işin neticeye varacağına ve sıkıntılı dönemin kapanacağına işaret eder.

Bekâr kadın için rüyada sigara içmek, maddi yönden durumu iyi, hayırlı bir kısmetle evleneceğine delalet eder. Genç kızın gördüğü rüya da bu yönde tabir edilir. Bu evliliğin geçim endişesiyle kurulacağı da söylenir. Kadınlar için yeni bir tanışıklığa ve yeni bir işe başlamaya yorulduğu aktarılır.

Evli ve çalışan kadın için rüyada sigara içmek, üzüntülü ve endişeli günlerin yaklaştığına, bir süre sıkıntı çekileceğine yorumlanır. Evli kadının çalışıyor olması hükmü ağırlaştırır. Çekilecek sıkıntının bir süreyle sınırlı kalacağına, o müddet dolduğunda dağılacağına işaret eder.

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Rüyada sigara içen birini görmek

Rüyada sigara içen birini görmek, uzun süredir beklenen bir muradın gerçekleşeceğine ve işlerde başarı elde edileceğine yorumlanır. Rüyada birinin sigara içtiğini görmek, zorluktan sonra gelecek rahatlığa ve sevilen biriyle kurulacak bir bağa delalet eder. Rüyada başkasının sigara içtiğini görmek, çekilen zahmetin karşılıksız kalmayacağına ve verilen emeğin neticesini vereceğine işaret eder. Rüyada birisinin sigara içtiğini görmek de gönülden istenen bir işin yoluna gireceğine yorulur. Rüyada birini sigara içerken görmek, kaliteye ve eğlenceye düşkünlüğe, rüya sahibinin kendi vazifesi olmayan işlere karışmasına da delalet eder. Kadın için rüyada sigara içen görmek, şanssız bir döneme delalet eder.

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Rüyada tanıdık birinin sigara içtiğini görmek, yaşanan üzüntülü günlerin biteceğine ve işlerin açılıp hayatın düzene gireceğine delalet eder. Bilgi ve itibarın artacağına, yalnızlığın sona ereceğine, askıya alınmış işlerin yeniden başlayacağına işaret eder.

Rüyada sigara içmeyen birinin sigara içtiğini görmek

Rüyada sigara içmeyen birinin sigara içtiğini görmek, elden çıkan mal ve mülkün telafi edileceğine, zarar görülen bir işten kazanç çıkacağına ve rakiplere karşı üstünlük sağlanacağına işaret eder. Sevdikleriyle büyük bir mutluluk yaşanacağına ve talihli bir döneme girileceğine de yorulur. Aynı rüya, çevredeki kimselerin çıkaracağı sorunlarla karşılaşmaya ve istemeden zarar görmeye de delalet eder.

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Rüyada ölünün sigara içmesi

Rüyada ölünün sigara içmesi, rahatsızlık duyulan konularda büyük bir atılım yapılacağına, sıkıntıların yakınların yardımıyla çözüleceğine ve rahata erileceğine tabir edilir. Zarar edilen işlerin kazanca döneceğine, aile hayatında huzurlu bir döneme girileceğine de delalet eder. Aynı rüya, yükü ağır görevler üstlenmeye ve istenmeyen işleri yapmak zorunda kalmaya da yorulur.

Rüyada ölmüş annenin sigara içtiğini görmek, sıkıntılardan kurtulup huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder. Aile içinde birliğin kuvvetleneceğine, maddi imkânların artacağına ve rüya sahibinin emeğinin karşılığını göreceğine delalet eder. İtibarının yükseleceğine de yorulur.

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Rüyada eşinin sigara içtiğini görmek

Rüyada eşinin sigara içtiğini görmek, evde yaşanan üzüntülü günlerin sona ereceğine ve hayatın düzene gireceğine delalet eder. Eşler arasına giren dargınlığın çözüleceğine, rüya sahibinin itibarının artacağına ve geçim tarafında bir genişlik yaşanacağına işaret eder.

Rüyada oğlunun sigara içtiğini görmek

Rüyada oğlunun sigara içtiğini görmek, işlerin açılacağına ve uzun süredir bekleyen bir meselenin yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada oğlumu sigara içerken görmek de aynı hükme girer; evlat tarafında duyulan endişenin yersiz çıkacağına işaret eder.

Rüyada kızının sigara içtiğini görmek

Rüyada kızının sigara içtiğini görmek, üzüntülü bir dönemin biteceğine ve ailenin hayatının düzene gireceğine delalet eder. Kız evladın yalnızlığının sona ereceğine ve işlerinin açılacağına işaret eder.

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Rüyada çocuğunun sigara içtiğini görmek

Rüyada çocuğunun sigara içtiğini görmek, askıya alınmış bir işin yeniden başlayacağına ve sıkıntılı dönemin kapanacağına delalet eder. Evladın hayırlı bir yola gireceğine ve evin düzeninin toparlanacağına işaret eder.

Rüyada kardeşinin sigara içtiğini görmek

Rüyada kardeşinin sigara içtiğini görmek, kardeşler arasındaki soğukluğun kalkacağına ve üzüntülü bir dönemin sona ereceğine delalet eder. Rüya sahibinin bilgisinin ve çevresindeki itibarının artacağına, işlerinin açılacağına yorulur.